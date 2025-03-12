rendimentogold

basilepiccolo

Fritrak - Trasporto acqua

5 Maggio 2026
Garante privacy ad albergatori: no alla conservazione di copia dei documenti degli ospiti Consumerismo

Bari: morto il regista Nicola Valenzano Per anni ha curato il corteo di San Nicola

12 Marzo 2025
FB IMG 1741803332611

Di seguito un comunicato diffuso dalla Regione Puglia:

Il presidente Michele Emiliano ha espresso il suo cordoglio personale e a nome della Regione Puglia per la scomparsa del regista Nicola Valenzano. “Ci lascia un protagonista della vita culturale della città di Bari, sin dai tempi in cui ero sindaco ho potuto condividere con lui visioni e progettualità. Regista per anni del corteo storico di San Nicola, Nicola Valenzano ha saputo dare risalto a uno degli eventi più identitari della città che richiama in Puglia visitatori da ogni parte del mondo. Ci mancheranno le sue idee, la sua forza e la sua passione per Bari e per il culto di San Nicola. Alla famiglia giunga l’affetto e il cordoglio mio personale e della Regione Puglia”.


Fritrak - Trasporto acqua




Articoli correlati

carabinieri notte

Omicidi di Lello Capriati e Filippo Scavo: quattordici arresti di esponenti di spicco dei clan Capriati e Strisciuglio Contrasto alla guerra di mala barese, operazione antimafia interforze. Gli omicidi avvennero due anni fa a Bari e il mese scorso in discoteca a Bisceglie

Screenshot 20260428 161711

Giornata contro la pedofilia e la pedopornografia: boom di abusi online Meter: nel 2025 oltre due milioni e mezzo di contenuti e oltre ottimila minori vittime di deepnude

Lascia un commento

Il tuo indirizzo email non sarà pubblicato. I campi obbligatori sono contrassegnati *

Noi Notizie quotidiano indipendente, registrazione 4/2018 del Tribunale di Taranto. Edito da Agostino Quero. Direttore Responsabile: Agostino Quero
Per segnalazioni e comunicazioni: redazione@noinotizie.it. Per la pubblicità contattare: info@noinotizie.it. Chi siamo - Contatti - Privacy Policy
ELEZIONI-REFERENDUM 20/21 settembre 2020 codice di autoregolamentazione