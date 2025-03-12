Di seguito un comunicato diffuso dalla Regione Puglia:

Il presidente Michele Emiliano ha espresso il suo cordoglio personale e a nome della Regione Puglia per la scomparsa del regista Nicola Valenzano. “Ci lascia un protagonista della vita culturale della città di Bari, sin dai tempi in cui ero sindaco ho potuto condividere con lui visioni e progettualità. Regista per anni del corteo storico di San Nicola, Nicola Valenzano ha saputo dare risalto a uno degli eventi più identitari della città che richiama in Puglia visitatori da ogni parte del mondo. Ci mancheranno le sue idee, la sua forza e la sua passione per Bari e per il culto di San Nicola. Alla famiglia giunga l’affetto e il cordoglio mio personale e della Regione Puglia”.