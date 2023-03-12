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Puglia: 1628163 positivi a test corona virus, incremento di 107 rispetto a ieri Dall'inizio della pandemia. Dati diffusi dalla Regione

12 Marzo 2023
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Di seguito un comunicato diffuso dalla Regione Puglia:

Dati del giorno: 12 marzo 2023

107

Nuovi casi

3.021

Test giornalieri

0

Persone decedute

Nuovi casi per provincia
Provincia di Bari: 45
Provincia di Bat: 5
Provincia di Brindisi: 10
Provincia di Foggia: 11
Provincia di Lecce: 20
Provincia di Taranto: 15
Residenti fuori regione: 1
Provincia in definizione: 0
1.600

Persone attualmente positive

78

Persone ricoverate in area non critica

2

Persone in terapia intensiva

Dati complessivi

1.628.163

Casi totali

13.853.347

Test eseguiti

1.616.894

Persone guarite

9.669

Persone decedute

Casi totali per provincia
Provincia di Bari: 521.578
Provincia di Bat: 136.092
Provincia di Brindisi: 155.917
Provincia di Foggia: 226.262
Provincia di Lecce: 346.782
Provincia di Taranto: 218.984
Residenti fuori regione: 17.160
Provincia in definizione: 5.388

 

 

 

 

 

 

 


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