Pugloa Regione
Di seguito un comunicato diffuso dalla Regione Puglia:
Dati del giorno: 12 marzo 2023
Nuovi casi per provincia
Provincia di Bari: 45
Provincia di Bat: 5
Provincia di Brindisi: 10
Provincia di Foggia: 11
Provincia di Lecce: 20
Provincia di Taranto: 15
Residenti fuori regione: 1
Provincia in definizione: 0
1.600
Persone attualmente positive
78
Persone ricoverate in area non critica
2
Persone in terapia intensiva
1.616.894
Persone guarite
Casi totali per provincia
Provincia di Bari: 521.578
Provincia di Bat: 136.092
Provincia di Brindisi: 155.917
Provincia di Foggia: 226.262
Provincia di Lecce: 346.782
Provincia di Taranto: 218.984
Residenti fuori regione: 17.160
Provincia in definizione: 5.388