Fra le regioni d’Italia oggi in allerta maltempo (immagine di home page tratta da schema diffuso dal dipartimento della protezione civile) alcune della fascia tirrenica meridionale temono il ciclone Ulrike, ad esempio con possibilità di onde alte sei metri. In allerta anche parte della Puglia.
Il dipartimento della protezione civile ha emesso per la Puglia l’allerta con validità fino alle 18. Si fa riferimento a “precipitazioni da isolate a sparse, anche a carattere di rovescio o breve temporale, con quantitativi cumulati generalmente deboli, fino a localmente moderati su Puglia settentrionale.” Rischio: secondo lo schema in basso, fonte protezione civile della Puglia.