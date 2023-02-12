Tweet della Regione Puglia:
Al via l’edizione 2023 di @bitmilano. Per la Puglia un viaggio emozionale tra i sapori della cultura enogastronomica pugliese.
Tre giorni per scoprire, innamorarsi e guardare la Regione da vicino nel Padiglione 3.
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