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2 Maggio 2026
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Puglia: 1612588 positivi a test corona virus, incremento di 884 rispetto a ieri Dall'inizio della pandemia. Dati diffusi dalla Regione

12 Gennaio 2023
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Di seguito un comunicato diffuso dalla Regione Puglia:

Dati del giorno: 12 gennaio 2023

884

Nuovi casi

7.729

Test giornalieri

8

Persone decedute

Nuovi casi per provincia
Provincia di Bari: 292
Provincia di Bat: 44
Provincia di Brindisi: 71
Provincia di Foggia: 110
Provincia di Lecce: 230
Provincia di Taranto: 126
Residenti fuori regione: 11
Provincia in definizione: 0
18.367

Persone attualmente positive

242

Persone ricoverate in area non critica

15

Persone in terapia intensiva

Dati complessivi

1.612.588

Casi totali

13.574.334

Test eseguiti

1.584.733

Persone guarite

9.488

Persone decedute

Casi totali per provincia
Provincia di Bari: 516.018
Provincia di Bat: 135.173
Provincia di Brindisi: 154.335
Provincia di Foggia: 224.653
Provincia di Lecce: 342.868
Provincia di Taranto: 217.177
Residenti fuori regione: 17.007
Provincia in definizione: 5.357

 

 

 

 

 

 

 

 


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