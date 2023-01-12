Puglia Regione
Di seguito un comunicato diffuso dalla Regione Puglia:
Dati del giorno: 12 gennaio 2023
Nuovi casi per provincia
Provincia di Bari: 292
Provincia di Bat: 44
Provincia di Brindisi: 71
Provincia di Foggia: 110
Provincia di Lecce: 230
Provincia di Taranto: 126
Residenti fuori regione: 11
Provincia in definizione: 0
18.367
Persone attualmente positive
242
Persone ricoverate in area non critica
15
Persone in terapia intensiva
1.584.733
Persone guarite
Casi totali per provincia
Provincia di Bari: 516.018
Provincia di Bat: 135.173
Provincia di Brindisi: 154.335
Provincia di Foggia: 224.653
Provincia di Lecce: 342.868
Provincia di Taranto: 217.177
Residenti fuori regione: 17.007
Provincia in definizione: 5.357