Di seguito un comunicato diffuso dalla Regione Puglia:



“A poche ore dall’apertura delle prenotazioni sono 2.200 i pugliesi tra i 12 e i 19 anni che hanno scelto di vaccinarsi nel corso delle sessioni vaccinali notturne organizzate il 14, 15 e 16 gennaio, dedicate proprio alla fascia in età scolare. Un bel segnale che arriva dai giovani e dalle loro famiglie di adesione alla campagna vaccinale.”: Lo dichiara il presidente della Regione Puglia Michele Emiliano comunicando i primi dati di adesione all’iniziativa “La notte è giovane”. Tutte le informazioni sulle sessioni vaccinali notturne dedicate alla fascia 12-19 anni sono disponibili su https://lapugliativaccina.regione.puglia.it/notte-giovane.

34 gli hub vaccinali che saranno aperti dalle ore 20 alle 24 nelle notti del 14-15-16 gennaio. I ragazzi e le ragazze di 12-19 anni potranno accedere agli hub previa prenotazione, che possono effettuare mediante il sito “lapugliativaccina”, nonché presso i CUP e i FarmaCup da parte dei genitori, tutori, affidatari dei minori, scaricando contestualmente la modulistica da compilare e consegnare ai punti vaccinali.

—–

Di seguito un comunicato diffuso da Asl Taranto:



Anche ASL Taranto aderisce all’iniziativa “La notte è giovane”, vaccinazioni anti-Covid dedicate alla fascia di età 12-19 anni nella fascia oraria dalle 20 fino a mezzanotte. A Taranto, nei giorni 14, 15 e 16 gennaio 2022 dalle 20 alle 24 sarà operativo l’hub vaccinale drive through presso il centro commerciale Porte dello Jonio. In provincia, invece, per la vaccinazione dedicata ai ragazzi, venerdì 14 sarà operativo l’hub di Martina Franca, sabato 15 toccherà all’hub di Ginosa e a quello di Manduria, mentre domenica 16 sarà operativo l’hub di Massafra. L’orario è sempre lo stesso, dalle 20 alle 24.

Per accedere alla vaccinazione, è indispensabile prenotarsi attraverso il portale Lapugliativaccina, il numero verde 800713931 o le farmacie abilitate FarmaCUP.

I minori dovranno essere accompagnati da entrambi i genitori o da un genitore con delega e copia del documento di identità dell’assente.