Oggi il voto in vista delle elezioni regionali della prossima primavera ELENCO SEGGI

Oggi dalle 8 alle 20 il voto in Puglia. Il centrosinistra sceglie il candidato alla presidenza della Regione. Candidati (in ordine alfabetico): Fabiano Amati, Michele Emiliano, Elena Gentile, Leonardo Palmisano. Per votare occorre essere maggiorenni, versare il contributo di un euro ed esibire un documento di identità.

Al link di seguito l’elenco dei seggi:

http://primariepuglia2020.it/dove-si-vota/

(foto: Treebe, fonte sito primarie Puglia)