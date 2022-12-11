Zone della Calabria in allerta arancione, altre dieci regioni fra cui la Puglia in codice giallo. Immagine home page tratta da dipartimento della protezione civile.
Il dipartimento della protezione civile ha emesso per la Puglia l’allerta con validità fino alle 18. Si fa riferimento a “precipitazioni: isolate, anche a carattere di rovescio o temporale, sui settori occidentali della Puglia settentrionale e sul Salento, con quantitativi cumulati da deboli a moderati; da isolate a sparse, anche a carattere di rovescio o temporale, nel resto della regione, con quantitativi cumulati generalmente deboli; Venti: da forti a burrasca occidentali.” Rischio: secondo lo schema in basso, fonte protezione civile della Puglia.