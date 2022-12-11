Puglia Regione
Di seguito un comunicato diffuso dalla Regione Puglia:
Dati del giorno: 11 dicembre 2022
Nuovi casi per provincia
Provincia di Bari: 294
Provincia di Bat: 84
Provincia di Brindisi: 103
Provincia di Foggia: 159
Provincia di Lecce: 405
Provincia di Taranto: 166
Residenti fuori regione: 18
Provincia in definizione: 4
17.757
Persone attualmente positive
256
Persone ricoverate in area non critica
10
Persone in terapia intensiva
1.544.879
Persone guarite
Casi totali per provincia
Provincia di Bari: 503.957
Provincia di Bat: 132.507
Provincia di Brindisi: 150.286
Provincia di Foggia: 219.237
Provincia di Lecce: 332.371
Provincia di Taranto: 211.821
Residenti fuori regione: 16.500
Provincia in definizione: 5.280