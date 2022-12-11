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6 Maggio 2026
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Puglia: 1571959 positivi a test corona virus, incremento di 1233 rispetto a ieri Dall'inizio della pandemia. Dati diffusi dalla Regione

11 Dicembre 2022
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Di seguito un comunicato diffuso dalla Regione Puglia:

Dati del giorno: 11 dicembre 2022

1.233

Nuovi casi

8.165

Test giornalieri

3

Persone decedute

Nuovi casi per provincia
Provincia di Bari: 294
Provincia di Bat: 84
Provincia di Brindisi: 103
Provincia di Foggia: 159
Provincia di Lecce: 405
Provincia di Taranto: 166
Residenti fuori regione: 18
Provincia in definizione: 4
17.757

Persone attualmente positive

256

Persone ricoverate in area non critica

10

Persone in terapia intensiva

Dati complessivi

1.571.959

Casi totali

13.327.932

Test eseguiti

1.544.879

Persone guarite

9.323

Persone decedute

Casi totali per provincia
Provincia di Bari: 503.957
Provincia di Bat: 132.507
Provincia di Brindisi: 150.286
Provincia di Foggia: 219.237
Provincia di Lecce: 332.371
Provincia di Taranto: 211.821
Residenti fuori regione: 16.500
Provincia in definizione: 5.280

 

 

 

 

 

 

 


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