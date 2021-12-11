Il segretario generale della Cgil, Maurizio Landini, oggi a Bari, in piazza Prefettura, per prendere parte alla manifestazione organizzata dal sindacato e spiegare le motivazioni che hanno spinto Confederazione nazionale del lavoro e Uil a indire lo sciopero generale del 16 dicembre.

«La Puglia – dicono – intende dare il suo contributo di mobilitazione per chiedere al Governo e alle forze politiche di cambiare una manovra ingiusta e inadeguata e che penalizza soprattutto il Sud, per questo confermiamo la manifestazione di sabato 11 a Bari e lavoriamo per la riuscita dello sciopero del 16 dicembre dichiarato dalle nostre organizzazioni nazionali”.

Secdondo i due sindacalisti, lo sciopero è necessario “perché i provvedimenti di natura economica e sociale presi sembrano ignorare la condizione in cui vive la maggioranza dei lavoratori dipendenti e dei pensionati, così come dei giovani afflitti da un precariato che colpisce oggi e nel futuro, perché impedisce di costruire un percorso previdenziale degno»