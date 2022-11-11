Puglia Regione
Di seguito un comunicato diffuso dalla Regione Puglia:
Dati del giorno: 11 novembre 2022
Nuovi casi per provincia
Provincia di Bari: 338
Provincia di Bat: 49
Provincia di Brindisi: 131
Provincia di Foggia: 111
Provincia di Lecce: 316
Provincia di Taranto: 128
Residenti fuori regione: 8
Provincia in definizione: 8
13.047
Persone attualmente positive
178
Persone ricoverate in area non critica
11
Persone in terapia intensiva
1.508.917
Persone guarite
Casi totali per provincia
Provincia di Bari: 493.043
Provincia di Bat: 130.016
Provincia di Brindisi: 146.073
Provincia di Foggia: 214.306
Provincia di Lecce: 319.178
Provincia di Taranto: 207.247
Residenti fuori regione: 16.112
Provincia in definizione: 5.190