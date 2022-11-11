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Puglia: 1531165 positivi a test corona virus, incremento di 1089 rispetto a ieri Dall'inizio della pandemia. Dati diffusi dalla Regione

11 Novembre 2022
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Di seguito un comunicato diffuso dalla Regione Puglia:

Dati del giorno: 11 novembre 2022

1.089

Nuovi casi

7.688

Test giornalieri

4

Persone decedute

Nuovi casi per provincia
Provincia di Bari: 338
Provincia di Bat: 49
Provincia di Brindisi: 131
Provincia di Foggia: 111
Provincia di Lecce: 316
Provincia di Taranto: 128
Residenti fuori regione: 8
Provincia in definizione: 8
13.047

Persone attualmente positive

178

Persone ricoverate in area non critica

11

Persone in terapia intensiva

Dati complessivi

1.531.165

Casi totali

13.078.034

Test eseguiti

1.508.917

Persone guarite

9.201

Persone decedute

Casi totali per provincia
Provincia di Bari: 493.043
Provincia di Bat: 130.016
Provincia di Brindisi: 146.073
Provincia di Foggia: 214.306
Provincia di Lecce: 319.178
Provincia di Taranto: 207.247
Residenti fuori regione: 16.112
Provincia in definizione: 5.190

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