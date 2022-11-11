Di seguito un comunicato diffuso da Autostrade:



Sulla A14 Bologna-Taranto, per consentire lavori di ripristino dei giunti del cavalcavia di svincolo, sarà necessario chiudere la stazione di Canosa, in entrata verso Pescara/A16 Napoli-Canosa e in uscita per chi proviene da Bari, dalle 22:00 di venerdì 11 alle 6:00 di lunedì 14 novembre, in modalità continuativa.

In alternativa si consiglia di utilizzare le seguenti stazioni:

in entrata verso Pescara: Cerignola est, sulla stessa A14;

in entrata verso la A16/Napoli: Cerignola ovest, sulla A16;

in uscita per chi proviene da Bari: Andria Barletta, sulla stessa A14.

Costanti aggiornamenti sulla situazione della viabilità e sui percorsi alternativi sono diramati tramite i collegamenti “My Way” in onda su Sky Meteo24 (canale 502 Sky), su Sky TG24 (canali 100 e 500 Sky e canale 50 del digitale terrestre), su La7 e La7d (canale 7 e 29 del digitale terrestre) e sui seguenti canali: sul sito autostrade.it, su RTL 102.5, su Isoradio 103.3 FM, attraverso i pannelli a messaggio variabile e sul network TV Infomoving in area di servizio. Per ulteriori informazioni si consiglia di chiamare il call center Autostrade al numero 803.111, attivo 24 ore su 24.