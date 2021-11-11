Secondo il quotidiano, l’assessore ha preso la decisione di dimettersi. Stando alla ricostruzione di Repubblica si è sentito scavalcato, nel suo ruolo, dal presidente. Pier Luigi Lopalco non ha tuttora formalizzato dimissioni.
Noi Notizie quotidiano indipendente, registrazione 4/2018 del Tribunale di Taranto. Edito da Agostino Quero. Direttore Responsabile: Agostino Quero
Per segnalazioni e comunicazioni: redazione@noinotizie.it. Per la pubblicità contattare: info@noinotizie.it. Chi siamo - Contatti - Privacy Policy
ELEZIONI-REFERENDUM 20/21 settembre 2020 codice di autoregolamentazione