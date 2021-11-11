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30 Aprile 2026
Tricase: ventenne ucciso Accoltellato al culmine di una lite

Repubblica: Lopalco, dimissioni da assessore regionale della Puglia Non formalizzate ma decisione presa, stando alla ricostruzione del giornale

11 Novembre 2021
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Secondo il quotidiano, l’assessore ha preso la decisione di dimettersi. Stando alla ricostruzione di Repubblica si è sentito scavalcato, nel suo ruolo, dal presidente. Pier Luigi Lopalco non ha tuttora formalizzato dimissioni.


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