Sintetizzare con “ho fatto quello che potevo” per l’ultimo discorso in consiglio regionale da parte di Michele Emiliano come presidente è una sintesi estrema. Il governatore ha ripercorso i dieci anni alla guida della giunta regionale pugliese, i successi e le inevitabili criticità di un percorso così lungo.

Nell’ultima seduta consiliare è stato approvato il preventivo, no alla proposta di istituirella figura del consigliere supplente. Durante i lavori, vari agricoltori hanno protestato vivamente per le cartelle esattoriali dei consorzi di bonifica e la seduta è stata sospesa.

Con la seduta di ieri si è concluso il mandato del consiglio regionale della Puglia. Ora si mettono a punto le liste e si attende la formalizzazione delle candidature, quindi dal 25 ottobre sarà campagna elettorale. Le elezioni regionali sono in programma il 23 e il 24 novembre.