Di seguito un comunicato diffuso dalla Regione Puglia:



L’assessore all’Istruzione, alla Formazione e al Lavoro della Regione Puglia, Sebastiano Leo, parteciperà alla conferenza stampa di presentazione del corso di formazione obbligatoria per i riders in materia di salute e sicurezza nell’ambito del progetto “I riders della gig economy tra rischi sociali e rischi stradali”, mercoledì 12 ottobre p.v., alle ore 12.00, presso la Sala Consiglio del Palazzo Ateneo di Bari.

Il progetto, finanziato interamente dalla Direzione Generale Territoriale del Sud del Ministero delle Infrastrutture e della Mobilità sostenibili e realizzato in collaborazione con il Dipartimento di Scienze Politiche dell’Università di Bari, realizza una formazione di qualità per i riders, promuovendo una efficace e innovativa azione di prevenzione dei rischi, in modo da garantire la sicurezza sia sul lavoro sia sulla strada. La Regione Puglia e la Regione Campania hanno riconosciuto, con apposite delibere, la sperimentalità del percorso, consentendo, così, nei due ambiti territoriali selezionati, di erogare interamente la formazione in modalità e-learning.

Alla conferenza stampa interverranno:

Ø Prof. Stefano Bronzini, Magnifico Rettore Uniba

Ø Prof. Giuseppe Moro, Direttore Dipartimento Scienze Politiche Uniba

Ø Ing. Umberto Volpe, Direzione Generale Territoriale del Sud del Ministero delle Infrastrutture e della Mobilità sostenibili

Ø Ing. Pasquale D’Anzi, Direzione Generale per la Motorizzazione e per i servizi ai cittadini e alle imprese in materia di trasporti e navigazione

Ø Dott. Sebastiano Leo, Assessore Istruzione, Formazione e Lavoro Regione Puglia

Ø Prof.ssa Armida Filippelli, Assessora Formazione Professionale Regione Campania

Ø Dott. Giuseppe Gigante, Direttore regionale INAIL Puglia

Ø Dott. Davide Bertarini, Head of Delivery Just Eat Italy

Ø Dott. Antonio Datri, Presidente UNASCA

Ø Dott. Giuseppe Russo, Presidente onorario CONFARCA