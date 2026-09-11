Di seguito il comunicato:

Dieci studenti provenienti da diverse parti del mondo, un intero Paese pronto ad accoglierli e un obiettivo: trasformare l’incontro tra culture in un’esperienza educativa per i ragazzi, le scuole e le famiglie. E tutto parte da Bergamo, da questa settimana.

Prende ufficialmente il via la prima edizione del programma Ospitalità Studenti Stranieri in Italia di MLC Edu, dedicato agli studenti internazionali che scelgono l’Italia per vivere un’esperienza di studio e immersione culturale.

I dieci partecipanti arriveranno da Messico, Ecuador, Spagna, Germania, Olanda, Montenegro e Tunisia e saranno inseriti in diverse realtà dal Nord al Sud, isole comprese, frequentando le scuole italiane e vivendo all’interno delle comunità e delle famiglie che li accoglieranno.

Gli studenti e le scuole di accoglienza, regione per regione:

Puglia

Hajer (Tunisia) – Liceo Classico Capece, Maglie (Le)

Sardegna

Samiwa May Susanna (Olanda) – Liceo Classico Gramsci, Carbonia

Friuli Venezia Giulia

Sarah (Messico) – Liceo Linguistico Petrarca, Trieste

(Messico) – Liceo Linguistico Petrarca, Trieste Lotte Eva Clara (Olanda) – Liceo Artistico Galvani, Cordenons (Pd)

Lombardia

Maria (Messico) – Liceo Scienze Umane Secco Suardo, Bergamo

(Messico) – Liceo Scienze Umane Secco Suardo, Bergamo Nicolas (Spagna) – IIS Antonietti – Liceo Scientifico, Iseo (Bs)

(Spagna) – IIS Antonietti – Liceo Scientifico, Iseo (Bs) Karl Pius Augustus (Germania) – Liceo Classico Weil, Treviglio (Bg)

(Germania) – Liceo Classico Weil, Treviglio (Bg) Iva (Montenegro) – Liceo Scientifico G. Bruno, Cassano d’Adda (Mi)

(Montenegro) – Liceo Scientifico G. Bruno, Cassano d’Adda (Mi) Jelena (Montenegro) – Liceo Scientifico Majorana, Seriate (Bg)

Veneto

David Sebastian (Ecuador) – Liceo Scientifico Sportivo Roveggio, Cologna Veneto (Vr)

“Con il programma Ospitalità Studenti Stranieri in Italia vogliamo portare l’internazionalizzazione dentro i territori e renderla un’esperienza condivisa” spiega Vanessa Rota, fondatrice di di MLC Edu. “Quando uno studente internazionale entra in una classe italiana non è soltanto lui a conoscere una nuova lingua e una nuova cultura: anche compagni, insegnanti e famiglie iniziano a guardare il mondo da una prospettiva diversa“.

Scuole aperte, famiglie da coinvolgere

Le scuole italiane mostrano una crescente disponibilità verso questi programmi, riconoscendo negli studenti internazionali una risorsa per l’intera comunità scolastica. La loro presenza favorisce il confronto linguistico e culturale e permette di portare una dimensione internazionale direttamente nelle classi.

La sfida è ora coinvolgere un numero sempre maggiore di famiglie ospitanti. Se le scuole hanno compreso il valore di questi inserimenti, nelle famiglie italiane permane ancora una certa prudenza di fronte all’idea di accogliere per alcuni mesi un ragazzo o una ragazza proveniente dall’estero.

“Non serve essere una famiglia speciale e non occorre cambiare le proprie abitudini“, sottolinea Vanessa Rota. “Uno studente internazionale cerca proprio una famiglia italiana vera, con i suoi ritmi e la sua quotidianità. Si pensa di aprire la propria casa a un ragazzo che arriva dall’estero, ma spesso ci si accorge che, attraverso di lui, è il mondo a essere entrato in casa”.

MLC Edu accompagnerà studenti, scuole e famiglie durante tutto il percorso, attraverso coordinatori locali che fungeranno da punto di contatto per seguire da vicino i giovani studenti nel loro percorso italiano.

MLC EDUCATION

MLC Education è una realtà specializzata in scambi culturali e percorsi di studio e formazione linguistica all’estero, dedicati a studenti e adulti. Fondata da Vanessa Rota e Nicola Leffi, l’azienda ha sede a Dublino, Bergamo, Oderzo e Roma. Nel 2026 celebra i primi dieci anni di attività, segnati da una crescita continua e da un’offerta sempre più ampia e personalizzata: dai viaggi studio ai programmi di trimestre, semestre e anno all’estero, fino ai percorsi universitari internazionali, doppio diploma americano e alle esperienze formative legate anche a tecnologia, robotica e sport.