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4 Maggio 2026
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Maltempo: la Puglia fra le regioni oggi in allerta per temporali Protezione civile, previsioni meteo

11 Settembre 2025
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Alcune regioni d’Italia oggi in allerta maltempo (immagine di home page tratta da schema diffuso dal dipartimento della protezione civile). Fra queste la Puglia.

Il dipartimento della protezione civile ha emesso per la Puglia l’allerta con validità fino alle 14. Si fa riferimento a “PRECIPITAZIONI: sparse, anche a carattere di rovescio o temporale, con quantitativi cumulati da deboli a puntualmente moderati.
I fenomeni potrebbero essere accompagnati da frequente attività elettrica, grandinate e forti raffiche di vento.” Rischio: secondo lo schema in basso, fonte protezione civile della Puglia.

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