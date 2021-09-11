Di seguito un comunicato diffuso da Plastic Puglia:



Il Grand’Ufficiale Barone Vitantonio Colucci, fondatore e presidente sin dal 1967 del Gruppo industriale Plastic-Puglia, si è reso protagonista questa mattina di una eccezionale impresa, a quasi 83 anni di età. L’imprenditore monopolitano ha nuotato da Cala Paradiso (Monopoli) a Cala Portavecchia e ritorno coprendo una distanza di oltre 4 chilometri. Durante la maratona in acque libere è stato assistito da motovedette della Capitaneria di Porto di Monopoli e imbarcazioni di appoggio e di controllo.

Al suo arrivo a Cala Paradiso erano presenti, tra gli altri, il Sindaco di Monopoli, dott. Angelo Annese e l’Assessore allo sport ed al Turismo, dott. Cristian Iaia, che gli hanno consegnato una pergamena di merito. “Al Grand’Ufficiale della Repubblica Italiana Vitantonio Colucci – si legge nel riconoscimento del Comune di Monopoli – protagonista della maratona di nuoto, eccezionale impresa che promuove la pratica sportiva”.

Al Barone è stata consegnata anche una targa di merito da parte del Presidente del Comitato Regionale Puglia del C.S.E.N. (ente nazionale di promozione sportiva riconosciuto dal CONI), dott. Domenico Marzullo. “All’Atleta Vitantonio Colucci – questo il testo del C.S.E.N. – con viva considerazione per la sua eccezionale impresa”.

L’evento, patrocinato dal Comune di Monopoli e dal C.S.E.N, è stato organizzato in collaborazione con il presidente dell’A.S.D. Madagascar, Fabio Ruta, società affiliata alla Federazione Italiana Nuoto, della quale il Barone è tesserato nella categoria Master.

Il Barone Colucci, al termine della maratona, ha ringraziato Comune di Monopoli e C.S.E.N. per i riconoscimenti ricevuti, il Tenente di Vascello Adriana Prusciano, Comandante della Capitaneria di Porto di Monopoli per l’assistenza ricevuta, auspicando che l’evento odierno possa essere di ispirazione ai giovani nel fare sport, palestra di vita e motivo di salute.»