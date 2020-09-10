Intervistati da Rainews, una donna e un ragazzo che davanti al “San Raffaele” di Milano hanno appeso uno striscione. È di incoraggiamento per Silvio Berlusconi.

Il ragazzo, Marco, è lì da alcuni giorni. È arrivato dalla Puglia. Su un avambraccio ha anche tatuata la firma di Berlusconi. Insomma, se non è affetto questo, per l’ex presidente del Consiglio.

Le condizioni di salute del presidente di Forza Italia sono in miglioramento. Per la carica virale del corona virus che lo ha colpito “a marzo sarebbe morto” dice il professor Zangrillo.

Dal suo canto Berlusconi ha detto, intervenendo telefonicamente ad una manifestazione elettorale, ha detto che la malattia è “terrificante” e che è stata l’esperienza peggiore della sua vita. Ha esortato ad indossare la mascherina. Perché lui che ci è passato sa che non è il caso di giocare a fare i negazionisti. Che qualche suo amico o suo alleato prenda esempio ora.