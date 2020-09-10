Intervistati da Rainews, una donna e un ragazzo che davanti al “San Raffaele” di Milano hanno appeso uno striscione. È di incoraggiamento per Silvio Berlusconi.
Il ragazzo, Marco, è lì da alcuni giorni. È arrivato dalla Puglia. Su un avambraccio ha anche tatuata la firma di Berlusconi. Insomma, se non è affetto questo, per l’ex presidente del Consiglio.
Le condizioni di salute del presidente di Forza Italia sono in miglioramento. Per la carica virale del corona virus che lo ha colpito “a marzo sarebbe morto” dice il professor Zangrillo.
Dal suo canto Berlusconi ha detto, intervenendo telefonicamente ad una manifestazione elettorale, ha detto che la malattia è “terrificante” e che è stata l’esperienza peggiore della sua vita. Ha esortato ad indossare la mascherina. Perché lui che ci è passato sa che non è il caso di giocare a fare i negazionisti. Che qualche suo amico o suo alleato prenda esempio ora.
4 Comments
Marcolino mio….. Di solito ti capita per caso e involontariamente di dare una mano o fare un favore a chi te lo chiede? Pensa alla richiesta di un amico che ti costa fatica, è una casualità o una tua scelta? Rinunci a qualcosa per amore di qualcuno per caso, o perché lo vuoi, perché lo decidi tu? Così possiamo dire che amare significa non solo agire con amore, ma soprattutto scegliere di farlo. E tu hai scelto di farlo per amore di Silvio Berlusconi. Ti conosco da anni e so quanto ti è costato questo amore……. Le ragazze che hai lasciato perché parlavano male di Berlusconi…. I lavori che hai troncato appena ti chiamavano per dirti che il tuo presidente stava male e mollavi tutto e tutti per raggiungerlo….. L’hai fatto di nuovo 12giorni fa quando è stato ricoverato per Covid! L’hai aspettato sotto il solo per tutti questi giorni, ti sei fatto tatuare la sua firma sul braccio…… E sì caro Marcolino.. l’amore è una scelta, perché significa fare, dire, pensare cose che dipendono da te. E spesso è una scelta che fa paura. Non si tratta di un concetto, l’amore non è teoria ma azioni concrete che, ovviamente, cambiano la tua vita. Continua per la tua strada! Berlusconi ti stima per tutto quello che hai fatto e che continui a fare….. Questo commento è da parte mia, di Antonella e di Luana (le tue preferite del nightclub53) DAJE MARCOLÌ❤️❤️❤️
Marco sei unico!! Tutti parlano dell’amore, fanno temi, a volte viene detto come semplice parola di ripiego, beh… io penso che l’amore non è solo quello di una coppia ma un sentimento che racchiude in se tante sfumature….. l’amore è la dove ogni cosa si fa con il cuore, dove ogni gesto nasce con il solo scopo di fare del bene, l’amore non si può comprare è qualcosa che fa parte di ogni essere…. l’amore come ogni cosa veramente importante non si può spiegare, ma si dona e tu Marco sei l’esempio lampante! Sai che non ho mai capito perché fai tutto questo per Silvio Berlusconi e non l’ho ancora capito ma ti stimo! Ti stimo davvero e ti voglio bene! ❤️ Forse la passione per Berlusconi è l’unica cosa costante della tua vita??
Ma è tutto vero o è uno scherzo?
Oltre a essere un amico di Berlusconi, Fratello Marco è uno stimato religioso dell’ordine “Fratres Christiani Praedicatorum” e non a caso è un religioso esorcista! Grazie a lui abbiamo creato una piattaforma di sostegno spirituale on-line. Un saluto Fratello Marco! (il tuo staff da Forlì)