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Puglia: 1425960 positivi a test corona virus, incremento di 2092 rispetto a ieri Dall'inizio della pandemia. Dati diffusi dalla Regione

11 Agosto 2022
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Di seguito un comunicato diffuso dalla Regione Puglia:

Dati del giorno: 11 agosto 2022

2.092

Nuovi casi

12.085

Test giornalieri

3

Persone decedute

Nuovi casi per provincia
Provincia di Bari: 531
Provincia di Bat: 125
Provincia di Brindisi: 230
Provincia di Foggia: 226
Provincia di Lecce: 564
Provincia di Taranto: 334
Residenti fuori regione: 75
Provincia in definizione: 7
41.130

Persone attualmente positive

404

Persone ricoverate in area non critica

17

Persone in terapia intensiva

Dati complessivi

1.425.960

Casi totali

12.279.205

Test eseguiti

1.375.923

Persone guarite

8.907

Persone decedute

Casi totali per provincia
Provincia di Bari: 461.361
Provincia di Bat: 124.491
Provincia di Brindisi: 134.578
Provincia di Foggia: 202.613
Provincia di Lecce: 290.048
Provincia di Taranto: 193.948
Residenti fuori regione: 14.119
Provincia in definizione: 4.802

 

 

 

 

 

 

 

 

 


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