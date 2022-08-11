Puglia Regione
Di seguito un comunicato diffuso dalla Regione Puglia:
Dati del giorno: 11 agosto 2022
Nuovi casi per provincia
Provincia di Bari: 531
Provincia di Bat: 125
Provincia di Brindisi: 230
Provincia di Foggia: 226
Provincia di Lecce: 564
Provincia di Taranto: 334
Residenti fuori regione: 75
Provincia in definizione: 7
41.130
Persone attualmente positive
404
Persone ricoverate in area non critica
17
Persone in terapia intensiva
1.375.923
Persone guarite
Casi totali per provincia
Provincia di Bari: 461.361
Provincia di Bat: 124.491
Provincia di Brindisi: 134.578
Provincia di Foggia: 202.613
Provincia di Lecce: 290.048
Provincia di Taranto: 193.948
Residenti fuori regione: 14.119
Provincia in definizione: 4.802