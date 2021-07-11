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5 Maggio 2026
Omicidi di Lello Capriati e Filippo Scavo: quattordici arresti di esponenti di spicco dei clan Capriati e Strisciuglio Contrasto alla guerra di mala barese, operazione antimafia interforze. Gli omicidi avvennero due anni fa a Bari e il mese scorso in discoteca a Bisceglie

Taranto, il 27enne Nicolò Santamato morto in incidente stradale: lutto fra i raccomandatari marittimi Sinistro ieri sulla Monopoli-Selva di Fasano

11 Luglio 2021
incidente stradale

Di seguito il comunicato:

La Raccomar – Agenti Marittimi Taranto con Il presidente Giuseppe Melucci, insieme al  Gruppo Giovani- si stringe attorno alla famiglia Santamato  per il lutto che ha prematuramente portato via il giovane Nicolò.

 

“E’ andato via uno di noi, un nostro figlio, un bravo ragazzo, un giovane cresciuto in porto, che tutti noi abbiamo visto crescere  e formarsi, accanto al  padre Nicola, allo zio Arcangelo, sino a diventare Raccomandatario Marittimo – afferma il presidente di Raccomar Taranto, Giuseppe Melucci –  La sua scomparsa  ci ha sconvolto, lasciandoci senza parole. Un tam tam di telefonate, di contatti, per sperare che la notizia giunta non fosse vera e che ci fosse ancora la  speranza di rivederlo.”

 

Nessun ciao, nessun addio. Quando Nicolò terminava il lavoro, a richiamarlo erano le sue grandi passioni, il ciclismo, soprattutto, praticato da giovanissimo ad alti livelli, lo sport in genere e poi i motori, le moto, di cui sapeva tutto. Nicolò non era certo  un guidatore della domenica, assolutamente no,  era piuttosto un esperto motociclista, mai imprudente e consapevole del mezzo. Un vero centauro.

 

Il fatale incidente, di cui ancora devono essere rese note le dinamiche  non gli ha lasciato scampo, inutile la corsa in ospedale.

A ricordarlo, insieme a noi , tutto il mondo portuale.

Mancherà a tutti la sua giovane ilarità,  i suoi modi affabili e soprattutto il suo sorriso.

 

Raccomar Taranto e il Gruppo Giovani Raccomar sono vicini al padre Nicola, alla madre Francesca Marseglia, alle giovani sorelle, allo zio Arcangelo, alla nonna Cesaria Guerra, agli amici e colleghi di Barion che l’hanno perduto  e alla famiglia tutta.


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