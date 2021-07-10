Di Francesco Santoro:



Si sono concluse con la pulizia del litorale della Riserva naturale di Torre Guaceto le attività del progetto “Difendiamo il mare”, tour di ricerca scientifica e sensibilizzazione organizzato da Greenpeace Italia in collaborazione con Cnr-Ias di Genova e Università politecnica delle Marche. I volontari di Greenpeace e dell’associazione Puliamo il mare di Brindisi hanno ripulito due tratti di spiaggia, raccogliendo decine di chili di rifiuti in plastica, in particolare bottiglie, reti per l’allevamento delle cozze e cassette in polistirolo. Infine il personale della Riserva di Torre Guaceto e gli attivisti di Greenpeace hanno liberato in mare Enea, tartaruga soccorsa e curata nei mesi scorsi.