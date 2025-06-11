Di seguito un comunicato diffuso dalla Regione Puglia:

Regione Puglia e Pirelli hanno siglato un accordo per attivare un sistema di monitoraggio della rete viaria nel territorio regionale con lo scopo di creare una mappa dello “stato di salute” delle strade pugliesi. Sarà il primo sistema al mondo di monitoraggio stradale capace di unire dati rilevati dai pneumatici, elaborati dal sistema hardware e software Pirelli Cyber Tyre, con quelli visivi, raccolti con la tecnologia Univrses attraverso telecamere installate a bordo delle autovetture.

L’accordo è stato presentato nel pomeriggio di oggi, 10 giugno, a Bari, nella sede della Presidenza della Regione, nel corso di una conferenza stampa alla quale hanno partecipato il Presidente della Regione Puglia Michele Emiliano e il Vice Presidente Esecutivo di Pirelli, Marco Tronchetti Provera.

Il sistema hardware e software Pirelli Cyber Tyre è in grado di raccogliere ed elaborare attraverso innovativi algoritmi informazioni che giungono da sensori posti nella parte interna del battistrada dei pneumatici, analizzando fattori come la rugosità dell’asfalto e irregolarità. La tecnologia Univrses, invece, tramite telecamere, consente il monitoraggio della strada e della segnaletica stradale orizzontale e verticale. Per questo progetto pilota con Regione Puglia, Pirelli ha combinato le due tecnologie partendo dalle funzionalità Cyber Tyre e potenziandole con i sensori visivi di Univrses per fornire un servizio unico e integrato e rendere così più tempestiva ed efficiente la manutenzione stradale, migliorando di conseguenza la sicurezza nella viabilità.

I cyber-veicoli di servizio della Regione Puglia, equipaggiati con i sistemi combinati, invieranno a un cloud i dati per la mappatura della rete viaria, i quali, una volta elaborati, saranno visualizzabili dalla Regione tramite dashboard digitali. La Regione avrà, quindi, a disposizione i dati raccolti nel corso della sperimentazione. Le prime auto della flotta, fornita alla Regione dalla società di noleggio Ayvens, una delle aziende leader nei servizi di noleggio a lungo termine e gestione delle flotte, saranno attive dal mese di luglio.

Oltre al progetto con Regione Puglia, Pirelli ha già diverse altre iniziative in corso, per esempio con Movyon – Gruppo Autostrade per l’Italia, per il monitoraggio delle infrastrutture autostradali, e altre in fase di definizione.

Il nuovo accordo rafforza ulteriormente il ruolo della Regione Puglia nelle attività di ricerca e sviluppo di Pirelli, che a Bari ha già avviato nel 2022 il Digital Solutions Center (DSC), software factory interamente focalizzata sull’innovazione digitale. Il DSC di Bari è esempio di collaborazione fra pubblico e privato, con l’apporto fondamentale anche del mondo universitario attraverso l’Università di Bari e il Politecnico di Bari. Con entrambe le istituzioni, infatti, sono stati avviati progetti innovativi per ottimizzare i processi produttivi delle fabbriche tramite sistemi di smart manufacturing e per supportare la digitalizzazione e l’intelligenza artificiale nelle varie fasi di progettazione del pneumatico.

“La Regione Puglia è orgogliosa di realizzare un accordo che guarda al futuro, come sempre facciamo quando si tratta di tutelare la sicurezza dei cittadini. La tecnologia può salvare delle vite, in questo caso ci sarà utile come termometro dello stato di salute delle nostre strade. Quando si mettono a sistema fattori come l’innovazione, la programmazione intelligente e a lungo termine, lo scambio di buone prassi con un’azienda che ha fatto la storia dei pneumatici in Italia e nel mondo il risultato è un accordo storico, che non comporta oneri per la Regione e che sono sicuro darà risultati importanti. Non si tratta della prima partnership con Pirelli, che ringrazio per la fiducia rinnovata in una Regione sempre attenta a cogliere le opportunità di sviluppo e benessere offerte dall’innovazione tecnologica, penso al Digital Solutions Center attivato a Bari nel 2022 con il prezioso contributo del nostro mondo accademico, delle menti brillanti dei nostri ragazzi. Sono sicuro, è il caso di dirlo, che la Regione Puglia farà ancora molta strada insieme a Pirelli per garantire ai cittadini pugliesi sempre il massimo della sicurezza alla guida” è il commento del presidente della Regione Puglia Michele Emiliano.

Marco Tronchetti Provera, Vice Presidente Esecutivo di Pirelli, ha dichiarato: “L’accordo raggiunto e la sperimentazione avviata rappresentano un altro passaggio importante nel percorso di ricerca e innovazione che da anni stiamo portando avanti con la Regione Puglia. Grazie al supporto di tutte le Istituzioni, del mondo universitario e dei partner locali, la Puglia sta diventando per Pirelli, nel settore digitale, un centro di competenza importante a livello internazionale, perfettamente integrato con altri centri di ricerca e di sperimentazione nel mondo. Il Cyber Tyre, una delle nostre tecnologie di punta per lo sviluppo della mobilità del futuro, connessa e sostenibile, è al cuore di questa innovazione e di queste attività. Il sistema hardware e software Cyber Tyre, oltre a consentire il collegamento tra il terreno e i sistemi controllo della vettura, permette anche un’analisi puntuale dello stato delle infrastrutture. Grazie a quanto realizzato finora e al supporto ricevuto dal territorio, stiamo valutando di realizzare anche in questa regione ulteriori investimenti non appena alcune nostre tematiche di carattere societario saranno superate. Il rapporto tra la Puglia e Pirelli è destinato a rafforzarsi ulteriormente rendendo questa Regione e il Sud del nostro Paese una parte fondamentale nel percorso d’innovazione tecnologica che vede Pirelli leader mondiale nel segmento dei pneumatici ad alto valore”.