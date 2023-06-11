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Firenze: scomparsa una bambina di cinque anni. Telefonata anonima di un uomo: “è con me” Ricerche in corso

11 Giugno 2023
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Una bambina di cinque anni, residente a Firenze e di origine peruviana, è scomparsa ieri a Firenze. Kataleya Chicllo Alvarez stava giocando all’esterno dello stabile in cui vive con la famiglia. La madre si appella per essere aiutata nelle ricerche da chiunque possa. La prefettura ha attivato il piano per le ricerche. Utilizziamo la foto della minore al solo scopo di favorirme la ricerca.

L’amica della mamma della bambina ha ricevuto una telefonata anonima da un uomo con inflessione latina che ha detto “è con me”. L’agghiacciante telefonata è al vaglio dei carabinieri.

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Mentre il Manchester City vinceva la coppa dei campioni si perdevano le tracce dell’uomo.

Enzo Maresca, 43 anni, ex calciatore, allenatore, è attualmente nello staff di Pep Guardiola tecnico dei campioni d’Europa. Il padre di Maresca ieri sera era allo stadio Ataturk di Istanbul. Da lì è scomparso. In mattinata la notizia del ritrovamento dell’uomo, che sta bene: solo uno spavento

 

 

 

 

 

 

 

 


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