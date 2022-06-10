Di Nino Sangerardi:

La Giunta regionale ha ratificato l’accordo con il Teatro Pubblico Pugliese in merito all’intervento Medimex anno 2022. Trattasi di una rassegna musicale che, unitamente alla manifestazione Bif&st, risulta idonea a fornire “lo slancio alla ripartenza della filiera culturale e creativa tramite interventi che siano catalizzatori di risorse e che favoriscano l’innescarsi di processi virtuosi atti a promuovere e valorizzare il territorio pugliese”.

Per la messa in opera della convenzione verrà nominato il Comitato di attuazione formato da direttore e dirigente della Sezione Economia e Cultura della Regione, presidente e direttore del Teatro Pubblico Pugliese.

Il finanziamento stanziato da presidente e assessori regionali per Medimex 2022 è pari a 2.000.000,00 euro a valere sui fondi Poc 2007-2013.

Un avvenimento diffuso a Taranto e Bari, in particolare. Progetto che intende potenziare lo sviluppo di prodotti e servizi complementari alla valorizzazione di identificati attrattori culturali anche mediante l’integrazione tra imprese operanti nel settore turistico e dello spettacolo. Si punta a sostenere le attività musicali pugliesi attraverso incontri con i protagonisti della scena musicale italiana e mondiale.

Nel 2020 Medimex è stata la prima music conference a convertirsi in digitale : Medimex Digital che ha realizzato circa 100 ore di mansioni in streaming e 350 mila persone raggiunte sui social network, registrando oltre 100 mila visualizzazioni complessive, 1500 utenti che hanno partecipato a workshop e webinar online, 130 mila interazioni su Facebook, 140 mila su Instagram e 50 mila su Twitter.

Durante il 2021 Medimex ha portato “ la grande musica a Taranto con una versione ibrida con workshop, laboratori, campus artistici, mostre”.

E per l’anno 2022?

Si svolgerà dal 16 al 19 giugno a Taranto e dal 13 al 15 luglio in Bari.

Edizione importante che segna il ritorno dei grandi concerti. Previste due “ prestigiose headliner, un ricco calendario di shocase di artisti pugliesi. In programma gli Incontri d’Autore con protagonisti della musica italiana in un mix di grandi nomi e rappresentanti delle nuove tendenze, Puglia Sound Musicarium formazione secondo vari livelli di competenza con tutor e docenti”.

Numerosi gli spazi da utilizzare nelle città coinvolte : Teatro Fusco, museo MARTA, Castello Aragonese, Teatro Kursaal Santalucia, spazio Murat, Palazzo delle Poste,eccetera.

Lo Staff di Medimex è composto dal presidente Giuseppe D’Urso, vicepresidente Marco Giannotta, consiglio di amministrazione Giulia Panettieri e Roberta Romeo e Maddalena Tulanti , direttore Sante Levante, coordinamento artistico progetto Puglia Sounds e Medimex : Cesare Veronico, direzione artistica Ernesto Assante e Stefano Senardi.