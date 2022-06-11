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Oggi silenzio elettorale, si insediano i seggi. Domani il voto anche in 50 Comuni pugliesi ELENCO In tutta Italia cinque referendum. Commissione parlamentare antimafia: 18 impresentabili, due in Puglia

11 Giugno 2022
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È finita la scorsa mezzanotte la campagna elettorale. Oggi silenzio ed alle 16 l’insediamento dei seggi in tutta Italia per le cinque consultazioni refetendarie. In 981 Comuni italiani fra cui cinquanta in Puglia domani (ore 7-23) sarà anche giornata di elezione dei sindaci e per il rinnovo dei consigli comunali. Scrutini: domani dopo la chiusura dei seggi lo spoglio riguardante i referenda. Lunedì dalle 14 lo spoglio per le elezioni comunali. Eventuali ballottaggi il 26 giugno.

Chi non fosse provvisto di tessera elettorale può recarsi nell’apposito ufficio comunale per riceverla.

Al seggio l’elettore dovrà appunto esibire la tessera elettorale ed un documento di identità. Consigliato l’uso della mascherina anti corona virus.

Impresentabili: secondo la commissione parlamentare antimafia sono 18, in relazione alle elezioni comunali di domani. Fra essi uno a Barletta (Antonio Comitangelo,  lista Forza Italia) ed uno a Taranto (Francesco D’Andria, lista Taranto next generation).

Città metropolitana di Bari

Alberobello

Bitonto

Cassano delle Murge

Castellana Grotte

Giovinazzo

Gravina in Puglia

Molfetta

Polignano a Mare

Sammichele di Bari

Santeramo in Colle

Terlizzi

 

Provincia di Barletta-Andria-Trani

Barletta

Canosa di Puglia

San Ferdinando di Puglia

 

Provincia di Brindisi

San Michele Salentino

 

Provincia di Foggia

Carpino

Castelluccio dei Sauri

Chieuti

Ischitella

Isole Tremiti

Monte Sant’Angelo

Motta Montecorvino

Orsara di Puglia

Rignano Garganico

Rodi Garganico

Roseto Valfortore

Stornara

 

Provincia di Lecce

Aradeo

Castrignano de’ Greci

Castro

Galatina

Galatone

Guagnano

Leverano

Matino

Melendugno

Ortelle

Otranto

Ruffano

Salice Salentino

San Cassiano

San Cesario di Lecce

Scorrano

 

Provincia di Taranto

Castellaneta

Leporano

Martina Franca

Mottola

Palagiano

Sava

Taranto

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


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