È finita la scorsa mezzanotte la campagna elettorale. Oggi silenzio ed alle 16 l’insediamento dei seggi in tutta Italia per le cinque consultazioni refetendarie. In 981 Comuni italiani fra cui cinquanta in Puglia domani (ore 7-23) sarà anche giornata di elezione dei sindaci e per il rinnovo dei consigli comunali. Scrutini: domani dopo la chiusura dei seggi lo spoglio riguardante i referenda. Lunedì dalle 14 lo spoglio per le elezioni comunali. Eventuali ballottaggi il 26 giugno.
Chi non fosse provvisto di tessera elettorale può recarsi nell’apposito ufficio comunale per riceverla.
Al seggio l’elettore dovrà appunto esibire la tessera elettorale ed un documento di identità. Consigliato l’uso della mascherina anti corona virus.
Impresentabili: secondo la commissione parlamentare antimafia sono 18, in relazione alle elezioni comunali di domani. Fra essi uno a Barletta (Antonio Comitangelo, lista Forza Italia) ed uno a Taranto (Francesco D’Andria, lista Taranto next generation).
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