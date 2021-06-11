Oggi l’ordinanza del ministro della Salute, Roberto Speranza. Al momento sono sette le regioni in zona bianca e con il provvedimento ministeriale potrebbero diventare dodici o tredici, ovvero provincia di Trento con Emilia-Romagna, Lazio, Lombardia e Piemonte. Quella considerata in bilico è la Puglia che presenta dati in miglioramento di settimana in settimana ma non ancora ritenuti pienamente rassicuranti per un allenamento delle restrizioni. Un esempio: la provincia di Foggia è quella con la maggiore incidenza di casi nell’intero meridione e l’incidenza regionale è esattamente 50, cioè il limite fra zona bianca e gialla.

In serata l’ordinanza che andrà in vigore lunedì.