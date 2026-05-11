Con i fuochi d’artificio a tarda sera si è conclusa la festa patronale di Taranto. Dopo la messa solenne in duomo e la processione con la statua di San Cataldo è stata la volta del discorso dell’arcivescovo. In serata la parte civile della festa e, appunto, i fuochi conclusivi (immagine tratta dal gruppo facebook Fino alla fine forza Taranto).

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Di seguito un comunicato diffuso dai carabinieri:

Alle ore 16:20 di lunedì 11 maggio, all’interno della caserma “Bergia” in Lungomare Nazario Sauro 43, in occasione dell’ostensione straordinaria della statua del Santo Patrono della città di Bari San Nicola, sarà officiata una messa dal Rettore della Basilica padre Giovanni Distante, alla presenza dei vertici dell’Arma dei Carabinieri in servizio nella Legione Puglia e delle altre Autorità.