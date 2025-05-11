rendimentogold

basilepiccolo

Fritrak - Trasporto acqua

1 Maggio 2026
Lavoro: in Puglia “le prospettive sull’occupazione non sono rosee”, retribuzioni “estremamente basse” ma non solo Report Aforisma
1 Maggio 2026
Festa dei Lavoratori: dalla memoria all’azione per un lavoro più sicuro Primo Maggio

Due bambini migranti morti di fame e di sete in mare Deceduto anche un adulto

11 Maggio 2025
noinotizie

Lo spregevole Netanyahu che sta bombardando e affamando i civili di Gaza facendo anche numerosissimi bambini tra le vittime, lo spregevole Putin che in Ucraina sta facendo lo stesso, gli spregevoli guerrafondai nel mondo, non sono soli. Per esempio ci sono quelli che mandano a morire in mare dei bambini migranti. Oggi due bambini.

—–

Di seguito un comunicato diffuso dal comitato 3 ottobre:

Ancora morte nel Mediterraneo. Su un gommone alla deriva, partito giorni fa dalla Libia, sono stati ritrovati tre cadaveri, tra cui due bambini. Una persona risulta dispersa. Sarebbero morti di fame e di sete. L’ennesima tragedia che si consuma nel silenzio: pochi trafiletti, nessuna domanda sul loro destino. Chi erano? Saranno identificati? Dove verranno sepolti?

Ancora una volta, la cronaca si limita al racconto dell’evento. Nessuno si interroga sull’identità di queste vittime, sul diritto delle loro famiglie a sapere, a piangere, a ricordare. È un’assenza che pesa e che denuncia un fallimento collettivo.

Sono passati 12 anni dal naufragio del 3 ottobre 2013 e quest’anno ricorre il decennale della strage del 18 aprile 2015. Ma poco, se non nulla, è cambiato sull’identificazione delle vittime. Dopo oltre 30.000 morti è inaccettabile che non esista ancora un sistema strutturato per dare un nome ai morti“, dichiara Tareke Brhane, presidente del Comitato 3 ottobre.

Il Comitato 3 ottobre, insieme ad ASGI e al LABANOF, ha presentato una proposta concreta alle istituzioni europee: tra i punti centrali, l’obbligo di identificare i cadaveri senza nome, anche in assenza di sospetto di reato, e l’istituzione di un database europeo che raccolga informazioni ante e post mortem, tutelando la dignità delle persone e dei loro familiari. Si chiede inoltre di garantire sepolture individuali tracciabili, e la creazione di centri di supporto per i parenti dei migranti scomparsi.

L’identificazione è un diritto umano. Dare un nome ai morti è un atto di giustizia. E finché questo non sarà garantito, l’Europa continuerà a tradire i suoi valori fondamentali.

Oggi più che mai è urgente istituire un meccanismo nazionale di identificazione e tracciabilità delle vittime dei naufragi. Perché dietro ogni numero c’è una persona. E dietro ogni corpo, un diritto negato.

Non basta contare i morti. Bisogna riconoscerli.


Fritrak - Trasporto acqua




Articoli correlati

Messenger creation D08F5EB9 48C0 48EB 9900 E4039F6F9657

“Il diavolo veste Prada 2”: i dolci del film sono di un pasticciere salentino, ora famoso nel mondo I pasticciotti di Adolfo Stefanelli, di Casarano, trapiantato a Milano: anche il professore gli ha portato bene

polizia foto dietro

Accusa da Taranto: voleva costringere la figlia ad un matrimonio combinato, iracheno arrestato in Svezia Polizia

Lascia un commento

Il tuo indirizzo email non sarà pubblicato. I campi obbligatori sono contrassegnati *

Noi Notizie quotidiano indipendente, registrazione 4/2018 del Tribunale di Taranto. Edito da Agostino Quero. Direttore Responsabile: Agostino Quero
Per segnalazioni e comunicazioni: redazione@noinotizie.it. Per la pubblicità contattare: info@noinotizie.it. Chi siamo - Contatti - Privacy Policy
ELEZIONI-REFERENDUM 20/21 settembre 2020 codice di autoregolamentazione