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Puglia: 243618 positivi a test corona virus, incremento di 684 rispetto a ieri Dall'inizio della pandemia. Dati diffusi dalla Regione

11 Maggio 2021
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Di seguito un comunicato diffuso dalla Regione Puglia:

Il presidente della Regione Puglia, Michele Emiliano sulla base delle informazioni del direttore del dipartimento Promozione della Salute Vito Montanaro, informa che oggi martedì 11 maggio 2021 in Puglia, sono stati registrati 11.692 test per l’infezione da Covid-19 coronavirus e sono stati registrati 684 casi positivi: 213 in provincia di Bari, 76 in provincia di Brindisi, 64 nella provincia BAT, 96 in provincia di Foggia, 132 in provincia di Lecce, 101 in provincia di Taranto, 2 casi di provincia di residenza non nota.

Sono stati registrati 24 decessi: 5 in provincia di Bari, 6 in provincia BAT, 6 in provincia di Foggia, 2 in provincia di Lecce, 5 in provincia di Taranto.

Dall’inizio dell’emergenza sono stati effettuati 2.333.975 test.

194.784 sono i pazienti guariti.

42.682 sono i casi attualmente positivi.

Il totale dei casi positivi Covid in Puglia è di 243.618, così suddivisi:

92.755 nella Provincia di Bari;

24.212 nella Provincia di Bat;

18.459 nella Provincia di Brindisi;

43.797 nella Provincia di Foggia;

25.065 nella Provincia di Lecce;

38.177 nella Provincia di Taranto;

776 attribuiti a residenti fuori regione;

377 provincia di residenza non nota.

I Dipartimenti di prevenzione delle Asl hanno attivato tutte le procedure per l’acquisizione delle notizie anamnestiche ed epidemiologiche, finalizzate a rintracciare i contatti stretti.

Il bollettino epidemiologico Regione Puglia 11.5.2021 è disponibile al link: http://rpu.gl/PNP2T

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


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