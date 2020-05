Di seguito l’intervento di Benedetta Dentamaro, segretario Comites-Bruxelles:

I governatori di Veneto, Liguria, Puglia e Campania sarebbero tutti d’accordo sulla possibilità di tenere le elezioni regionali a luglio, secondo quanto ha dichiarato alla stampa Zaia ieri 9 maggio. Mi chiedo se nel valutare la sussistenza delle condizioni adeguate al voto, i governatori abbiano considerato le possibili difficoltà che i residenti all’estero potrebbero incontrare ancora a luglio per viaggiare in Italia. Infatti, per le regionali si può votare soltanto in loco. Ritengo che il CGIE dovrebbe essere coinvolto nella discussione sulla data delle elezioni, al fine di considerare misure per rendere effettiva la partecipazione degli iscritti AIRE alle regionali, se necessario anche in deroga alla legislazione vigente.