rendimentogold

basilepiccolo

Fritrak - Trasporto acqua

30 Aprile 2026
Maltempo: parte della Puglia fra le regioni oggi in allerta per temporali Protezione civile, previsioni meteo

Puglia, recupero liste di attesa: obiettivo raggiunto e superato, circa 128mila persone contattate Sanità

11 Aprile 2026
IMG 20200504 203303

Di seguito un comunicato diffuso dalla Regione Puglia:

A due mesi dall’avvio dei piani sperimentali di recupero delle liste d’attesa sono 127.672 le persone complessivamente contattate, 115.798 per visite ed esami e 11.874 per ricoveri ospedalieri. Pertanto, al 5 aprile è stato superato il target assegnato alle aziende in termini di recall.

Complessivamente sono state anticipate 65.034 prestazioni, di cui 62.658 esami e visite e 2.376 interventi chirurgici.

I rifiuti ammontano a 36.451. Tra le 25.818 persone contattate che hanno motivato il rifiuto il 62% (15.917) ha confermato l’appuntamento esistente, il 28% (6.980) rifiuta per aver già eseguito la prestazione, il 10% (2.796) dichiara che la prestazione non è più necessaria.

In totale, nell’ambito dei piani, sono state erogate 54.472 prestazioni di specialistica ambulatoriale: il 67% delle prestazioni anticipate riguardano codici di priorità U e B, con un anticipo mediano rispettivamente di 70 e 83 giorni

Il 38% delle prestazioni riguardano prime visite specialistiche, il 41% esami di diagnostica per immagini (radiografie, ecografie, TC e RMN).

Tra le prime 5 prestazioni più frequentemente richiamate si ritrova: la prima visita cardiologica con ECG (3.169); l’ecografia addome completo (2.099); la prima visita urologica (1.617); l’ecocolordoppler cardiaca (1.432) e la prima visita ortopedica (1.348).

Le Aziende sanitarie stanno proseguendo l’anticipo delle prestazioni prescritte nel 2026, che rappresentano circa il 29% degli esami e delle visite erogate.

In particolare, sono state oggetto di recupero 4.319 prestazioni che risultavano prenotate tra il 2027 e il 2029.

Proseguono anche le attività di monitoraggio dell’andamento delle prescrizioni a partire dal mese di gennaio 2026, con la finalità di raccogliere dati su cui impostare gli interventi di miglioramento dell’appropriatezza dei percorsi clinici: i dati consolidati di febbraio e marzo 2026 mostrano che le prescrizioni con codice di priorità U e B, su cui si è concentrata l’attività di recall, sono diminuiti in questi due mesi. Le prestazioni oggetto di recupero sono state sottoposte a verifiche di coerenza con le linee guida nazionali (Manuale RAO – Raggruppamenti Attesa Omogenei), indicando la presenza di circa 704 prescrizioni con codice U per cui non è presente l’indicazione clinica dell’urgenza.

Sulla base dei risultati conseguiti sono già in corso le attività della Fase 2 del piano, con l’obiettivo di consolidare i risultati ottenuti e ridurre ulteriormente i tempi di attesa con strategie mirate per tipo di prestazione e per azienda. l’attività sarà concentrata sul coinvolgimento dei medici prescrittori per il migliorare l’attività prescrittiva attraverso tavoli di confronto, linee guida condivise e attività di audit, ma anche sulla definizione di percorsi per la presa in carico delle patologie tumorali e, in generale, croniche, con particolare attenzione alle fragilità.


Fritrak - Trasporto acqua




Articoli correlati

noinotizie

Israele vìola il diritto di mare: fermata flotilla ben lontana da Gaza, 24 italiani arrestati. Meloni: rilascio immediato Nella missione dei volontari anche pugliesi e lucani

IMG 20200114 102646

Trasfusione di sangue infetto nel 1974: risarcimento di ottocentomila euro ai familiari di un uomo di Martina Franca morto nel 2008 Tribunale di Lecce, sentenza di primo grado

Lascia un commento

Il tuo indirizzo email non sarà pubblicato. I campi obbligatori sono contrassegnati *

Noi Notizie quotidiano indipendente, registrazione 4/2018 del Tribunale di Taranto. Edito da Agostino Quero. Direttore Responsabile: Agostino Quero
Per segnalazioni e comunicazioni: redazione@noinotizie.it. Per la pubblicità contattare: info@noinotizie.it. Chi siamo - Contatti - Privacy Policy
ELEZIONI-REFERENDUM 20/21 settembre 2020 codice di autoregolamentazione