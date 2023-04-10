arà facile orientarsi tra gli spazi interni e all’aperto del Chiostro dei Domenicani alla scoperta del ricco programma della prima giornata di FoodExp che prenderà il vianella sala, riservata alle attività istituzionali e agli approfondimenti tematici. Dopo la presentazione ufficiale si entrerà nel vivo dicon, gli chef. A seguire “” con gli interventi dei giovani professionisti formatisi nella cucina di Norbert Niederkofler, owner del St Hubertus ***Michelin di San Cassiano di Badia (Bolzano), e oggi protagonisti di progetti autonomi che, in serata, a, saranno anche in cucina per una serata destinata a rimanere nella memoria dei partecipanti. Nel pomeriggio si approfondiranno il progetto “” dedicato alla Puglia e ai suoi stellati, la ““, piattaforma internazionale che supporta i giovani chef più talentuosi e facilita la creazione di un network con i maggiori esponenti del settore della ristorazione a livello mondiale, il lavoro di, AD ed enologo di, azienda che è sinonimo di Franciacorta nel mondo, e l’esperienza di “” con, tra le speaker,, responsabile della gestione e valorizzazione della brand reputation in Italia e Spagna della celebre app per le prenotazioni online di ristoranti. Durante la prima giornata saranno quattro le sale dedicate ai, con momenti live, show cooking, tecniche di cucina. La nuova frontiera dellanelle grandi cucine con il contributo di, owner di Cà-ri-co a Milano, è una delle novità di questa edizione. La prima giornata proporrà gli interventi di(Sommelier e Floor manager Geranium ***Michelin – Copenaghen), dello stesso Carella accompagnato dae diproprietario e bartender dia Barcellona, locale all’apice della celebre classifica The World’s 50 Best Bars. Altra novità lo spazio dedicato a, interpretati in modo magistrale da grandi chef come i pugliesi, protagonisti della prima giornata. Da non perdere poi i cinque teatricon gli chefe i due appuntamenti con lanellaci sarà la presentazione dei progetti del concorso d’idee “” con le studentesse e gli studenti degli istituti “Amerigo Vespucci” di Gallipoli, “Presta Columella” di Lecce, “Nicola Moccia” di Nardò, “Aldo Moro” di Santa Cesarea Terme, “Egidio Lanoce” di Otranto. Sotto il porticato saranno posizionati i banchi d’assaggio, riservati agli oltre cinquanta espositori. Nella cripta del chiostro in scena le tre masterclass, con servizio a cura di Ais Lecce, con le cantine vitivinicolenell’area garden troverà spazio la sezione, con specialità proposte da ristoratori pugliesi selezionati., nelle sale del ristorante gourmet, il primocon, executive chef del Trèsind Studio *Michelin di Dubai, in seconda posizione nella classifica di Middle East and North Africa 50 Best Restaurants. Nel suo menù – abbinato con i drink a cura del top mixologist Domenico Carella – la tradizione indiana viene ripensata in chiave contemporanea e i suoi piatti sono curati nei dettagli, trattati come opere d’arte. Dalle 20 la cena, come detto, sarà ospitata dal ristorante dicon un team di giovani talenti cresciuti nella cucina di Norbert Niederkofler, ideatore della filosofia “Cook the Mountain”. Ai fornelli conHead Chef e Head Maitre & Sommelier del St Hubertus) ci saranno

Giovedì 13 aprile saranno tanti gli appuntamenti della seconda giornata che prenderà il via alle 10:30 nella sala Talk. Tra gli ospiti (alle 14:30) Davide Oldani (owner e chef D’O Culinary **Michelin – San Pietro all’Olmo di Cornaredo): una grande opportunità per il territorio di conoscere la visione e la filosofia di un ambasciatore della cucina italiana nel mondo, ideatore della cucina pop – alta qualità e accessibilità. Tra i talk anche “Il personale che non c’è: ricerca, selezione e fidelizzazione delle risorse umane” e “Nuovi modelli di turismo per un’industria alberghiera pugliese contemporanea e competitiva“. Alle 12 ci sarà la presentazione dell’avviso multimisura Garanzia Giovani II Fase della Regione Puglia con l’assessore Sebastiano Leo. Alle 15:30 la premiazione dei progetti del concorso d’idee “Digital Communication e Social Media Marketing nel mondo della formazione scolastica” con le studentesse e gli studenti e i dirigenti scolastici degli istituti “Amerigo Vespucci” di Gallipoli, “Presta Columella” di Lecce, “Nicola Moccia” di Nardò, “Aldo Moro” di Santa Cesarea Terme, “Egidio Lanoce” di Otranto. A seguire l’attività di mentoring “Approccio innovativo” con lo chef Floriano Pellegrino (Bros’ *Michelin – Lecce). Anche durante la seconda giornata saranno quattro le sale dedicate ai Teatri, con momenti live, show cooking, tecniche di cucina. Per la Mixology, con il contributo di Domenico Carella, owner di cà-ri-co a Milano, ci sarà l’intervento di Edoardo Sandri del Four Season Seasons Hotel Firenze, interprete del teatro promosso dalle Bibite Sanpellegrino e dedicato alle sfide della miscelazione analcolica, tra creatività e accostamenti gourmet. A seguire, il bartender Bastien Rémillieux del ristorante Ceto in Costa Azzurra e la barlady Martina Bonci di Gucci Giardino 25 a Firenze. Grill & BBQ – un teatro senza pareti, nell’area piscina del Chiostro dei Domenicani – accoglierà lo chef pugliese Domigo Schingaro (Ristorante Due camini *Michelin – Borgo Egnazia Savelletri) ed Errico Recanati (Andreina* Michelin – Loreto). Il programma dei Teatri sarà completato dai due appuntamenti dedicati alla Pizza con la Scuola italiana pizzaioli e dai quattro focus Cook con Alessandro Pipero, patron dell’omonimo ristorante di Roma, e il suo chef Ciro Scamardella, Andrea Tortora, protagonista con “Briciole: storie di pane”, Valerio Serino e Lucia De Luca di Terra, stella green Michelin, e Pasquale Torrente, chef Al Convento di Cetara. Dalle 11 nella Project room un’anticipazione del Festival Linkiesta Gastronomika, primo think tank per i protagonisti dell’enogastronomia italiana under 40, con un tavolo di lavoro moderato dalla direttrice della testata Anna Prandoni e dalla giornalista Chiara Buzzi. Nell’ottica dello scambio, durante Gastronomika, che si terrà a Milano il 21 e 22 Maggio, FoodExp porterà sul palco del Teatro Franco Parenti di Milano la sua esperienza e alcuni dei più importanti rappresentanti della cucina pugliese. Dalle 12 alle 15 nell’Area garden troverà spazio la sezione Foodexp Gourmet Puglia, con specialità proposte da ristoratori pugliesi selezionati. Alle 13, nelle sale del ristorante gourmet Gimmi, il secondo Pranzo Memorabile con Jessica Rosval e la cucina di Casa Maria Luigia di Modena. Canadese, arrivata nel 2013 all’Osteria Francescana di Massimo Bottura come chef de partie, oggi è head chef dell’incantevole Guest House di Bottura e direttrice culinaria dell’Association for the Integration of Women. Le proposte della sua tavola sono quelle della tradizione italiana non prive di interessanti contaminazioni. Dalle 20 il gran finale di FoodExp è sempre al Chiostro dei Domenicani con la cena “Fumo – The revolution of Grill & BBQ” con gli chef Errico Recanati (Andreina* Michelin Loreto), Donato Episcopo (Gimmi – Chiostro dei Domenicani Lecce), Domingo Schingaro (Due Camini *Michelin – Borgo Egnazia Savelletri), Cosimo Russo (Ristorante Cosimo Russo Leverano), Antonio Zaccardi (Pasha* Michelin Conversano), Andrea Tortora (At Patîssier).

