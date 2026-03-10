Di seguito il comunicato:

Continua la rassegna teatrale 2026 a Trani. Sabato 21 marzo alle ore 20.30, al Polo Museale di Trani, andrà in scena lo spettacolo “The Man Jesus”, il grande successo inglese di Matthew Hurt che Roberto Ciufoli porta in scena in un’intensa e coinvolgente interpretazione, con la regia di Maurizio Panici. Un monologo straordinario che racconta i momenti chiave della vita di Gesù attraverso gli occhi degli uomini e delle donne che lo circondavano: Maria, Giovanni Battista, Barabba, Giuda, Ponzio Pilato e molti altri.

Lo spettacolo attraversa i momenti cruciali della vita di Gesù attraverso le voci di chi lo ha incontrato.Eppure che senso può avere raccontare una storia che tutti conoscono? Un approfondimento religioso? No, non è questo il caso. E allora? Matthew Hurt ci propone la soluzione, un punto di vista inaspettato, umano e terreno, lontano da mitologia e ideologia, restituendo la complessità di un’epoca e l’impatto emotivo di un uomo capace di trasformare profondamente chi lo incontrava.

Maria, Giacomo, Giovanni Battista, Gesù Barabba, Giuda, Ponzio Pilato, Simone Pietro, Joanna e tanti altri. Ognuno con le sue opinioni, le sue aspettative, le sue convinzioni, il suo stupore. La sua speranza. Quella speranza che, come dice Giuda in un passaggio del testo, è una debolezza. Perché siamo di fronte ad un popolo, quello ebreo, lanciato alla ricerca di una guida terrena che gli faccia superare tempi duri, che lo liberi dalla schiavitù, come aveva predetto Isaia, che lo conduca nel futuro, a riportare il paradiso in terra. Ad interrompere il loro essere a metà.

“Beh, è chiedere tanto ad un uomo”, dice Maria. e da qui si apre il cuore del racconto: un popolo che attende un leader terreno si trova invece davanti a qualcosa di completamente diverso, troppo “altro”. Pronti a seguire un eroe, si ritrovano davanti a un simbolo, e da questo scarto nascono delusione, smarrimento e dubbio.

È in queste reazioni che si concentra la forza del testo: testimonianze che si susseguono con una drammaticità lucida e incalzante, rivelando un’umanità sorprendentemente contemporanea. Una parola essenziale, priva di sovrastrutture, che colpisce con precisione e lascia vibrare il silenzio.

La parola asciutta ed essenziale del testo trova piena forza nell’interpretazione di grande intensità di Roberto Ciufoli, solo in scena eppure capace di dare voce e corpo a una pluralità di personaggi con precisione, ironia e profondità emotiva. Una messinscena minimale, sostenuta da un uso mirato di luci e video, accompagna il pubblico in un viaggio intimo e contemporaneo, capace di commuovere, divertire e far riflettere.

The Man Jesus si conferma così un racconto potente sull’umanità, sulle sue fragilità e sulle sue attese, lasciando nello spettatore un segno che continua a risuonare ben oltre la scena.

L’evento è realizzato da 𝑬𝒓𝒈𝒐𝑺𝒖𝒎 in collaborazione con la Fondazione SECA di Trani con il sostegno del Ministero della Cultura e della Regione Puglia. Intervento finanziato con risorse del Fondo Sviluppo Coesione 2021–2027.

Biglietti online:https://www.diyticket.it/events/Teatro/29213/the-man-jesus-con-roberto-ciufoli

Presso: Botteghino Polo Museale

Per informazioni Fondazione S.E.C.A. : tel. 0883.58.24.70 o email. info@fondazioneseca.it