I sequestri hanno riguardato anche indagati nel leccese e nel tarantino. In varie zone d’Italia è stata condotta oggi l’operazione della Guardia di finanza, comando provinciale di Salerno, con l’ipotesi di riciclaggio fra le altre a carico dei 68 indagati a vario titolo. Stando alla contestazione, l’organizzazione di truffatori informatici spacciatisi per operatori bancari induceva cittadini, con la promessa di guadagni, a fornire i dati dei rispettivi conti correnti. Venivano così prelevati indebitamente i soldi da tali conti correnti e venivano depositati in altri conti falsamente bancari, appositamente contraffatti. Secondo l’accusa la truffa è nell’ordine del mlione e mezzo di euro.