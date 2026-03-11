rendimentogold

basilepiccolo

Fritrak - Trasporto acqua

2 Maggio 2026
È morto Alex Zanardi Aveva 60 anni. Cordoglio unanime

Accusa, riciclaggio: 68 indagati, sequestri anche in Puglia. Truffa informatica da un milione e mezzo di euro Guardia di finanza

11 Marzo 2026
finanza nuova

I sequestri hanno riguardato anche indagati nel leccese e nel tarantino. In varie zone d’Italia è stata condotta oggi l’operazione della Guardia di finanza, comando provinciale di Salerno, con l’ipotesi di riciclaggio fra le altre a carico dei 68 indagati a vario titolo. Stando alla contestazione, l’organizzazione di truffatori informatici spacciatisi per operatori bancari induceva cittadini, con la promessa di guadagni, a fornire i dati dei rispettivi conti correnti. Venivano così prelevati indebitamente i soldi da tali conti correnti e venivano depositati in altri conti falsamente bancari, appositamente contraffatti. Secondo l’accusa la truffa è nell’ordine del mlione e mezzo di euro.

 

 

 

 

BuenaOnda1080x230


allegro italia


Fritrak - Trasporto acqua




Articoli correlati

binario

Guasto elettrico alla linea ferroviaria adriatica, coinvolge la Puglia: ritardi anche oltre sei ore, variazioni ELENCO TRENI COINVOLTI Inconveniente tra Giulianova e Pescara

carabinieri notte

Massafra: la notte folle di un 28enne, fino a minacciare di morte i carabinieri e alle testate al muro È agli arresti domiciliari

Lascia un commento

Il tuo indirizzo email non sarà pubblicato. I campi obbligatori sono contrassegnati *

Noi Notizie quotidiano indipendente, registrazione 4/2018 del Tribunale di Taranto. Edito da Agostino Quero. Direttore Responsabile: Agostino Quero
Per segnalazioni e comunicazioni: redazione@noinotizie.it. Per la pubblicità contattare: info@noinotizie.it. Chi siamo - Contatti - Privacy Policy
ELEZIONI-REFERENDUM 20/21 settembre 2020 codice di autoregolamentazione