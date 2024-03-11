Sedici regioni o zone di regioni in allerta maltempo oggi (immagine di home page tratta da schema diffuso dal dipartimento della protezione civile). Fra esse la Puglia.
Il dipartimento della protezione civile ha emesso per la Puglia l’allerta con validità fino alle 20. Si fa riferimento a “precipitazioni da sparse a diffuse, anche a carattere di rovescio o temporale, sulla Puglia settentrionale e meridionale, con quantitativi cumulati generalmente moderati; sparse, anche a carattere di rovescio o temporale, sul restante territorio regionale, con quantitativi cumulati da deboli a puntualmente moderati; Venti da forti a burrasca dai quadranti meridionali, in attenuazione.” Rischio: secondo lo schema in basso, fonte protezione civile della Puglia.