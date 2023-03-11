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Puglia: 1628056 positivi a test corona virus, incremento di 115 rispetto a ieri Dall'inizio della pandemia. Dati diffusi dalla Regione

11 Marzo 2023
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Di seguito un comunicato diffuso dalla Regione Puglia:

Dati del giorno: 11 marzo 2023

115

Nuovi casi

3.465

Test giornalieri

0

Persone decedute

Nuovi casi per provincia
Provincia di Bari: 35
Provincia di Bat: 13
Provincia di Brindisi: 12
Provincia di Foggia: 11
Provincia di Lecce: 28
Provincia di Taranto: 13
Residenti fuori regione: 1
Provincia in definizione: 2
1.619

Persone attualmente positive

79

Persone ricoverate in area non critica

2

Persone in terapia intensiva

Dati complessivi

1.628.056

Casi totali

13.850.326

Test eseguiti

1.616.768

Persone guarite

9.669

Persone decedute

Casi totali per provincia
Provincia di Bari: 521.533
Provincia di Bat: 136.087
Provincia di Brindisi: 155.907
Provincia di Foggia: 226.251
Provincia di Lecce: 346.762
Provincia di Taranto: 218.969
Residenti fuori regione: 17.159
Provincia in definizione: 5.388

 

 

 

 

 

 

 


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