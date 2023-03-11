Puglia Regione
Di seguito un comunicato diffuso dalla Regione Puglia:
Dati del giorno: 11 marzo 2023
Nuovi casi per provincia
Provincia di Bari: 35
Provincia di Bat: 13
Provincia di Brindisi: 12
Provincia di Foggia: 11
Provincia di Lecce: 28
Provincia di Taranto: 13
Residenti fuori regione: 1
Provincia in definizione: 2
1.619
Persone attualmente positive
79
Persone ricoverate in area non critica
2
Persone in terapia intensiva
1.616.768
Persone guarite
Casi totali per provincia
Provincia di Bari: 521.533
Provincia di Bat: 136.087
Provincia di Brindisi: 155.907
Provincia di Foggia: 226.251
Provincia di Lecce: 346.762
Provincia di Taranto: 218.969
Residenti fuori regione: 17.159
Provincia in definizione: 5.388