Di seguito un comunicato diffuso dalla Guardia di finanza:

Mercoledì 11 febbraio 2026, alle ore 17.30, presso il Castello Aragonese di Otranto, alla presenza del Comandante Regionale Puglia della Guardia di Finanza, Generale di Divisione Guido Mario Geremia e delle massime Autorità locali, verrà presentato il libro “Dogane, Doganieri e Fiamme Gialle di Otranto”, scritto dagli autori Colonnello (aus.) Gerardo Severino, già Direttore del Museo Storico del Corpo e dal Luogotenente Marco Di Lisio della Compagnia di Otranto.