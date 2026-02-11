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“Dogane, Doganieri e Fiamme Gialle di Otranto”: oggi presentazione del libro Guardia di finanza

11 Febbraio 2026
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Di seguito un comunicato diffuso dalla Guardia di finanza:

Mercoledì 11 febbraio 2026, alle ore 17.30, presso il Castello Aragonese di Otranto, alla presenza del Comandante Regionale Puglia della Guardia di Finanza, Generale di Divisione Guido Mario Geremia e delle massime Autorità locali, verrà presentato il libro “Dogane, Doganieri e Fiamme Gialle di Otranto”, scritto dagli autori Colonnello (aus.) Gerardo Severino, già Direttore del Museo Storico del Corpo e dal Luogotenente Marco Di Lisio della Compagnia di Otranto.


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