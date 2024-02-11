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Torre Guaceto: servizio civile, ultimi giorni per le domande Quattro posti

11 Febbraio 2024
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Di seguito un comunicato diffuso da Thalassia:

Ritorna il servizio civile universale a Torre Guaceto con Cooperativa Thalassia e Legacoop.

TERRA TERRA: agire insieme per il futuro del pianeta è il progetto elaborato da Cooperativa Thalassia e Legacoop che accompagnerà 4 giovani volontari in un’esperienza unica, un anno di scoperta, crescita, lavoro e amore per la natura immersi nella Meraviglia della Riserva naturale di Torre Guaceto e del suo territorio.

torre guaceto 9Un percorso intenso che porterà i candidati ad impegnarsi in un progetto finalizzato alla difesa non armata e nonviolenta della Patria, all’educazione, alla pace tra i popoli e alla promozione dei valori fondativi della Repubblica italiana, con azioni per le comunità e per il territorio.

 

TERRA TERRA è un progetto che vuole diffondere una coscienza ambientale che porti ad alleggerire l’impronta ecologica dell’uomo sul nostro mondo, attraverso la diffusione di azioni efficaci, replicabili, facili da realizzarsi, ma di forte impatto sul pianeta: un grido di aiuto che ci arriva dal pianeta, una volontà del fare che deve passare necessariamente attraverso gesti quasi elementari, TERRA TERRA

IMG 20230711 WA0035Luogo principe del progetto sarà la Riserva di Torre Guaceto, luogo di incanto e meraviglia dove il rispetto degli equilibri naturali è una regola fondamentale per preservare il luogo e chi lo abita, dove la Cooperativa Thalassia vive e lavora da oltre 20 anni impegnata in attività di animazione e didattica ambientale, ecoturismo, informazione e sensibilizzazione anche attraverso eventi in natura fatti con passi leggeri.

TORRE GUACETO 3I 12 mesi di attività vedranno i volontari impegnati in diverse ambiti: si occuperanno di informazione, sensibilizzazione e accoglienza turistica; lavoreranno con la comunità scolastica nella creazione e realizzazione di  percorsi didattici tematici; interagiranno con i bambini in appuntamenti di sensibilizzazione attraverso il gioco; saranno parte attiva nello studio e realizzazione di eventi ambientali e di coinvolgimento degli stakeholders locali e dei turisti; opereranno attività di responsabilizzazione delle comunità locali e non.

Il progetto è rivolto a 4 volontari, di età compresa tra i 18 ed i 29 anni (non compiuti); il contributo economico sarà pari a € 507,30 mensili.

La scadenza per la presentazione domanda è il 15 FEBBRAIO 2024 h 14:00

 

𝐕𝐮𝐨𝐢 𝐚𝐯𝐞𝐫𝐞 𝐦𝐚𝐠𝐠𝐢𝐨𝐫𝐢 𝐢𝐧𝐟𝐨𝐫𝐦𝐚𝐳𝐢𝐨𝐧𝐢?

Scheda progetto qui: https://www.legacooppuglia.it/wp-content/uploads/2023/12/terra_terra_agire_insieme_per_il_futuro_del_pianeta.pdf

Domande online qui: https://domandaonline.serviziocivile.it .

Per richiedere informazioni e supporto sono a disposizione i seguenti canali:

– Legacoop Puglia  serviziocivile@legapuglia.it    080 5423959

– Cooperativa Thalassia

Cell: 331/9277579 – 393/9629084 – Mail: segreteria@cooperativathalassia.it

 


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