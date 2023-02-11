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Puglia: 1623163 positivi a test corona virus, incremento di 183 rispetto a ieri Dall'inizio della pandemia. Dati diffusi dalla Regione

11 Febbraio 2023
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Di seguito un comunicato diffuso dalla Regione Puglia:

Dati del giorno: 11 febbraio 2023

183

Nuovi casi

3.779

Test giornalieri

5

Persone decedute

Nuovi casi per provincia
Provincia di Bari: 64
Provincia di Bat: 10
Provincia di Brindisi: 18
Provincia di Foggia: 19
Provincia di Lecce: 47
Provincia di Taranto: 23
Residenti fuori regione: 2
Provincia in definizione: 0
8.432

Persone attualmente positive

141

Persone ricoverate in area non critica

6

Persone in terapia intensiva

Dati complessivi

1.623.163

Casi totali

13.736.444

Test eseguiti

1.605.128

Persone guarite

9.603

Persone decedute

Casi totali per provincia
Provincia di Bari: 519.751
Provincia di Bat: 135.843
Provincia di Brindisi: 155.387
Provincia di Foggia: 225.781
Provincia di Lecce: 345.460
Provincia di Taranto: 218.450
Residenti fuori regione: 17.115
Provincia in definizione: 5.376

 

 

 

 

 

 

 


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