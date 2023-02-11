Puglia Regione
Di seguito un comunicato diffuso dalla Regione Puglia:
Dati del giorno: 11 febbraio 2023
Nuovi casi per provincia
Provincia di Bari: 64
Provincia di Bat: 10
Provincia di Brindisi: 18
Provincia di Foggia: 19
Provincia di Lecce: 47
Provincia di Taranto: 23
Residenti fuori regione: 2
Provincia in definizione: 0
8.432
Persone attualmente positive
141
Persone ricoverate in area non critica
6
Persone in terapia intensiva
1.605.128
Persone guarite
Casi totali per provincia
Provincia di Bari: 519.751
Provincia di Bat: 135.843
Provincia di Brindisi: 155.387
Provincia di Foggia: 225.781
Provincia di Lecce: 345.460
Provincia di Taranto: 218.450
Residenti fuori regione: 17.115
Provincia in definizione: 5.376