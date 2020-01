Di Nino Sangerardi:

La Giunta regionale ha approvato il progetto definitivo inviato dalla società Gielle Industries srl,sede legale Altamura.

Importo complessivo dell’iniziativa euro 2.450.911,00 mentre l’aiuto economico concesso dalla Regione euro 1.024.993,00 : aumento di occupati non inferiore alle 16,55 unità.

Il programma industriale—da realizzare all’interno degli immobili societari ubicati in territorio altamurano—verte su “The future in fire protection system”. Ovvero trattasi della “prototipazione di nuovi prodotti,estintori con materiali innovativi basati su fotoluminescenza,processo produttivo altamente informatizzato”,e verrà ultimato entro il 30 giugno 2020.

Gli azionisti di Gielle Industries sono Gielle srl con il 55% e Luigi Galantucci che possiede il 45%.

Gielle srl—fatturato 5.092.662,00,totale a bilancio 18.384.089,00—risulta essere proprietà degli azionisti Luigi Galantucci 60%,Vincenzo Galantucci 20% e Rosanna Galantucci 20%,collegata a Gielle Group.

Entrambe le società operano nel comparto della produzione di impianti antincendio e,soprattutto,estintori tecnologicamente avanzati.Il piano finanziario ideato da Gielle Industries consiste in 2.572.185,36 euro,di cui 1.500.000,00 di mezzi propri e 1.072.185,39 di agevolazioni richieste.

“Dal prospetto relativo all’equilibrio finanziario dell’esercizio 2016—rileva Puglia Sviluppo spa,delegata all’istruttoria e valutazione del progetto—emerge un capitale permanente inferiore all’attivo immobilizzato che conferma uno squilibrio per la società controllante Gielle srl.Pertanto si prescrive l’utilizzo di mezzi propri mediante apporto da parte dei soci”.

Gielle Group è tra le maggiori aziende europee nel campo della prevenzione,sicurezza,protezione e servizi in materia di antincendio.Presente nei settori navale e logistica e protezione beni culturali e terziario.

Detiene otto sedi regionali,un marchio con oltre 50 anni di storia,presenza in 47 Paesi del Golfo Arabo,Stati Uniti d’America,Europa,zone asiatiche.

In merito alla concorrenza il rapporto “Global Dry Powder Extinguisher Market 2017” elenca le imprese che primeggiano livello mondiale nel mercato dell’antincendio.Ecco : Utc Fire Protection,Dedautel,Minimax,Surviter Group Limited,Bavaria, Gruppo Gielle,Anaf spa,Britanna Fuoco,eccetera.Competitors che offrono “ …una vasta e completa soluzione a tutte le esigenze inerenti il mondo dell’antincendio,diversamente dal mercato locale dove numerosissime aziende offrono servizi limitati solo ad alcuni comparti”.

Gielle Industries,tra l’altro, prevede interventi nel ramo ambientale,un piano marketing internazionale tramite iniziative coordinate di promozione e comunicazione da praticare su mercati esteri come Oman,Emirati Arabi,Arabia Saudita,Usa in particolare nello Stato della California.