A Torre Sant’Andrea, marina di Melendugno, si è staccato un pezzo della falesia che circonda la spiaggetta dei pescatori. Di seguito riportiamo l’intervento del sindaco Maurizio Cisternino e del vicesindaco Mauro Russo.

Afferma il vicesindaco Mauro Russo con delega ai Lavori Pubblici, al decoro urbano, Urbanistica e Patrimonio: “Non appena siamo stati avvisati abbiamo fatto subito un sopralluogo, sabato mattina e abbiamo provveduto a mettere in sicurezza l’area. Anche stamattina siamo ritornati con il comandante della Delegazione di Spiaggia di San Foca, Francesco Ciardiello e il vice Claudio Giannuzzi e abbiamo fatto un nuovo sopralluogo per accertarci che non ci siano stati altri crolli e che la messa in sicurezza dell’area sia efficace. Siamo molto preoccupati perché lì è tutto vuoto”.

Sottolinea il sindaco, Maurizio Cisternino: “Purtroppo negli ultimi anni si sono verificati fenomeni di erosione molto importanti in tutto il Salento. Da soli i Comuni non hanno i mezzi tecnici ed economici per intervenire nelle opere di consolidamento, le quali richiedono necessariamente anche un accurato studio di fattibilità da parte di un team di esperti. Per questo è auspicabile e quanto mai necessario che sia la Regione a coordinare un piano generale di intervento. Non a caso il nostro Comune è stato il primo a presentare il progetto di consolidamento della costa bassa di Torre dell’Orso per contrastare l’erosione costiera, partecipando al recente Bando della Regione Puglia. Ma abbiamo bisogno di intervenire anche su tutto il litorale. Per questo auspichiamo che la Regione Puglia, con il nuovo presidente Antonio Decaro, prenda a cuore il problema e intervenga in modo urgente e coordinato per risolverlo. Certamente noi porremo in essere tutte le misure necessarie per salvare la nostra costa“. (leccesette.it)