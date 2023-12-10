Allerta per temporali oggi in varie regioni del sud Italia (immagine home page tratta da schema del dipartimento della protezione civile). Compresa la Puglia.
Il dipartimento della protezione civile ha emesso per la Puglia l’allerta con validità dalle 8 per dodici ore. Si fa riferimento a “precipitazioni: da isolate a sparse, anche a carattere di rovescio o temporale, con quantitativi cumulati deboli, fino a localmente moderati. Venti: da forti a burrasca nord-orientali su tutto il territorio regionale, con locali intensificazioni in serata sui settori ionici.” Rischio: secondo lo schema in basso, fonte protezione civile della Puglia.