Puglia Regione
Di seguito un comunicato diffuso dalla Regione Puglia:
Dati del giorno: 10 dicembre 2022
Nuovi casi per provincia
Provincia di Bari: 577
Provincia di Bat: 87
Provincia di Brindisi: 198
Provincia di Foggia: 243
Provincia di Lecce: 695
Provincia di Taranto: 232
Residenti fuori regione: 13
Provincia in definizione: 6
18.064
Persone attualmente positive
256
Persone ricoverate in area non critica
10
Persone in terapia intensiva
1.543.342
Persone guarite
Casi totali per provincia
Provincia di Bari: 503.663
Provincia di Bat: 132.423
Provincia di Brindisi: 150.183
Provincia di Foggia: 219.078
Provincia di Lecce: 331.966
Provincia di Taranto: 211.655
Residenti fuori regione: 16.482
Provincia in definizione: 5.276