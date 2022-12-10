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Puglia: 1570726 positivi a test corona virus, incremento di 2051 rispetto a ieri Dall'inizio della pandemia. Dati diffusi dalla Regione

10 Dicembre 2022
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Di seguito un comunicato diffuso dalla Regione Puglia:

Dati del giorno: 10 dicembre 2022

2.051

Nuovi casi

10.213

Test giornalieri

7

Persone decedute

Nuovi casi per provincia
Provincia di Bari: 577
Provincia di Bat: 87
Provincia di Brindisi: 198
Provincia di Foggia: 243
Provincia di Lecce: 695
Provincia di Taranto: 232
Residenti fuori regione: 13
Provincia in definizione: 6
18.064

Persone attualmente positive

256

Persone ricoverate in area non critica

10

Persone in terapia intensiva

Dati complessivi

1.570.726

Casi totali

13.319.767

Test eseguiti

1.543.342

Persone guarite

9.320

Persone decedute

Casi totali per provincia
Provincia di Bari: 503.663
Provincia di Bat: 132.423
Provincia di Brindisi: 150.183
Provincia di Foggia: 219.078
Provincia di Lecce: 331.966
Provincia di Taranto: 211.655
Residenti fuori regione: 16.482
Provincia in definizione: 5.276

 

 

 

 

 

 

 


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