Di seguito un comunicato diffuso da Alessandro Leoci:



“Abbiamo inaugurato la mia segreteria politica a Carovigno. Non posso che essere felice per l’apertura di quello che vuole essere un punto di riferimento per i cittadini della Provincia di Brindisi e un modo per coniugare le loro istanze al lavoro quotidiano che svolgo presso la Regione Puglia.

Il consigliere regionale ha una funzione legislativa e può recepire le istanze del territorio affinché possano tramutarsi in proposte di legge, mettendo a disposizione gli “strumenti” regionali per lo sviluppo del territorio.

La segreteria si propone di essere un luogo che avvicini i cittadini alle attività istituzionali regionali, all’attività legislativa che i consiglieri compiono e che accorci le distanze tra cittadino e Regione, tra Bari e il territorio locale.

La segreteria politica vuole per sua natura avvicinare i cittadini alla politica.



Un luogo di incontro, ascolto, confronto e informazione che renda partecipe il cittadino.