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La legge anti-Decaro è incostituzionale Consulta

10 Novembre 2023
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Il consiglio regionale della Puglia varò nei mesi scorsi una legge con cui si sarebbe portata comunque a termine la legislatura in caso di dimissioni anticipate del presidente. Le polemiche non mancarono. E le proteste non erano infondate.

Quella legge regionale della Puglia, impugnata dal governo, è incostituzionale. Lo ha deciso la Consulta.

Definita legge salvamandato o anti-Decaro (che dalla prossima primavera sarebbe libero di candidarsi subito alla presidenza in caso di dimissioni anticipate di Emiliano) è ora fuori causa. Chissà se non si sia in procinto di candidature ad effetto domino fra europee e regionali.


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