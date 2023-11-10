Il consiglio regionale della Puglia varò nei mesi scorsi una legge con cui si sarebbe portata comunque a termine la legislatura in caso di dimissioni anticipate del presidente. Le polemiche non mancarono. E le proteste non erano infondate.

Quella legge regionale della Puglia, impugnata dal governo, è incostituzionale. Lo ha deciso la Consulta.

Definita legge salvamandato o anti-Decaro (che dalla prossima primavera sarebbe libero di candidarsi subito alla presidenza in caso di dimissioni anticipate di Emiliano) è ora fuori causa. Chissà se non si sia in procinto di candidature ad effetto domino fra europee e regionali.