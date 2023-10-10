Di seguito un comunicato diffuso da Confcommercio Taranto:

Flavio e Eugenio, 16 e 17 anni, sono due dei cinque ragazzi autistici coinvolti, a bordo delle tipiche imbarcazioni, in una speciale esperienza, denominata ‘Cozz Aut,’ di affiancamento – sotto la guida di esperti mitilicoltori – nelle operazioni di innesto e sciorinatura del seme della Cozza di Taranto. Un’ iniziativa nata da un percorso di collaborazione tra la categoria dei mitilicoltori di Confcommercio, guidata da Luciano Carriero, e l’Associazione Power AUT, che opera a Taranto e provincia dal 2019 .

L’organizzazione di volontariato, fondata da quattro famiglie con ragazzi autistici, e presieduta da Doriana De Fabrizio, è il punto di riferimento a Taranto e provincia di sessanta famiglie con figlioli -di età compresa tra i 3 ed i 25 anni- con disturbo dello spettro autistico. L’associazione si avvale della presenza di mamme e papà (Lillibeth, Elena, Vito e tanti altri) molto attivi e presenti, impegnati laddove è possibile e creare occasioni di collaborazione con le istituzioni, le realtà economiche e sociali, le imprese.

Nei giorni scorsi i due ragazzi, accompagnati dalle loro mamme, e da Luciano Manna, il noto attivista di Peacelink Taranto, sono stati ricevuti dal presidente prov. di Confcommercio Taranto , Leonardo Giangrande, dal vicario Giuseppe Spadafino e dal direttore Tullio Mancino. I ragazzi hanno fatto dono di alcune bottiglie di Rosso di Puglia ‘Wine Aut’, un vino biologico di alta qualità, risultato di una bella esperienza realizzata presso la azienda vitivinicola Perrini.

Ora, con ‘Cozz Aut’ si va per mare tra i pergolati di Mar Piccolo, ed entro fine ottobre è già fissata la seconda uscita. Il prodotto lavorato dai ragazzi sarà identificato da una etichetta speciale e sarà regolarmente messo in vendita. Il ricavato di questa speciale Cozza, al sapore buono di Inclusione, sarà destinato alla Associazione Power Aut.