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Puglia: 269758 positivi a test corona virus, incremento di 62 rispetto a ieri Dall'inizio della pandemia. Dati diffusi dalla Regione

10 Ottobre 2021
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Di seguito un comunicato diffuso dalla Regione Puglia:

Dati del giorno: 10 ottobre 2021

62

Nuovi casi

12.099

Test giornalieri

1

Persone decedute

Nuovi casi per provincia
Provincia di Bari: 20
Provincia di Bat: 3
Provincia di Brindisi: 5
Provincia di Foggia: 7
Provincia di Lecce: 20
Provincia di Taranto: 6
Residenti fuori regione: 0
Provincia in definizione: 1
2.382

Persone attualmente positive

135

Persone ricoverate in area non critica

19

Persone in terapia intensiva

Dati complessivi

269.758

Casi totali

3.804.836

Test eseguiti

260.573

Persone guarite

6.803

Persone decedute

Casi totali per provincia
Provincia di Bari: 98.929
Provincia di Bat: 28.239
Provincia di Brindisi: 21.387
Provincia di Foggia: 47.454
Provincia di Lecce: 31.350
Provincia di Taranto: 40.932
Residenti fuori regione: 991
Provincia in definizione: 476

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


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