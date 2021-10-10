Puglia Regione
Di seguito un comunicato diffuso dalla Regione Puglia:
Dati del giorno: 10 ottobre 2021
Nuovi casi per provincia
Provincia di Bari: 20
Provincia di Bat: 3
Provincia di Brindisi: 5
Provincia di Foggia: 7
Provincia di Lecce: 20
Provincia di Taranto: 6
Residenti fuori regione: 0
Provincia in definizione: 1
2.382
Persone attualmente positive
135
Persone ricoverate in area non critica
19
Persone in terapia intensiva
Casi totali per provincia
Provincia di Bari: 98.929
Provincia di Bat: 28.239
Provincia di Brindisi: 21.387
Provincia di Foggia: 47.454
Provincia di Lecce: 31.350
Provincia di Taranto: 40.932
Residenti fuori regione: 991
Provincia in definizione: 476