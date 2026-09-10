Nell’immagine diffusa dal dipartimento della protezione civile (con licenza di pubblicazione CC-BY-SA) la situazione oggi. Riguarda il centronord d’Italia essenzialmente, con allerta arancione per temporali in varie zone.

Anche Bari oggi è in arancione. Ma per il caldo. Stando alle previsioni, fra domani e sabato la cosa riguarderà anche il meridione e, nello specifico, la Puglia, magari non a livelli di allerta arancione ma ci sarà da aspettarsi temporali.

Anche Bari oggi è in arancione. Ma per il caldo. Domani in codice giallo, secondo il bollettino del ministero della Salute in tema di ondate di calore riferito a 27 città campione in tutta Italia. In rosso non c’è più nessuna e oggi, a parte Bari e Campobasso in arancione, sono tutte in codice verde. Domani in allerta gialla, come detto, solo Bari con le altre tutte in verde.