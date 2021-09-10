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4 Maggio 2026
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La Puglia premia i suoi campioni olimpionici Orgoglio pugliese, mercoledì a Bari

10 Settembre 2021
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Di seguito un comunicato diffuso dalla Regione Puglia:

Mercoledì 15 settembre, alle ore 18.00, nel teatro Kursaal Santalucia di Bari (largo Adua) si terrà la cerimonia “Orgoglio Pugliese”, nel corso della quale il presidente della Regione Puglia Michele Emiliano premierà i protagonisti pugliesi dei Giochi olimpici e paralimpici di Tokyo 2020.

Riceveranno il premio “Radice di Puglia” Antonella Palmisano (oro nei 20 km  di marcia femminile), Massimo Stano (oro nei 20 km di marcia maschile), Vito dell’Aquila (oro nel Taekwondo categoria 58 kg maschile), Luigi Samele (doppio argento nella sciabola individuale  e a squadre), Vittoria Bianco (oro nella staffetta femminile 4×100 metri stile libero) e Luca Mazzone (argento nel ciclismo cronometro individuale H2, argento nella gara in linea H1-H2 e oro nella staffetta handbike H1-5).

Lo sport nasce dal territorio, per questo la serata sarà dedicata alle atlete e agli atleti che hanno partecipato alle Olimpiadi e ai tecnici che li hanno formati nelle società sportive pugliesi. Olimpici e tecnici riceveranno una targa in segno di gratitudine per aver portato alti i valori della Puglia.


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